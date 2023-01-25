۱۵۰۷ روستا در کردستان به شبکه سراسری گاز متصل هستند

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گازرسانی به روستاها دارای اهمیت ویژه ای است و تأمین زیر ساخت‌ها به ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، مصداق بارز برقراری عدالت اجتماعی است.

وی افزود: خدمت به محرومان به ویژه روستاییان از اهداف اصلی و استراتژیک شرکت گاز استان کردستان بوده و گازرسانی به نقاط صفر مرزی در شهرستان‌های بانه و مریوان نشانه این تلاش و همت است.

فعله گری خاطرنشان کرد: تعداد روستاهای استان کردستان که از قابلیت گازرسانی برخوردار هستند به هزار و ۶۴۴ مورد رسیده که تا پایان آذرماه سال جاری تعداد هزار و ۵۰۷ روستا به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده است.

وی افزود: عملیات گازرسانی در ۱۳۶ روستا استان فعال است که تمامی روستاهای در دست اجرا تا دهه مبارک فجر سال جاری و هفته دولت سال آینده از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

فعله گری اشاره‌ای به کوخ‌های شهرستان بانه داشت و اظهار داشت: در شهرستان بانه چند مجموعه مسکونی ۵ الی ۱۵ خانوار بنام کوخ وجود دارد که در تقسیمات کشوری جزو روستا محسوب نمی‌شود ولی شرکت گاز استان کردستان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی نسبت به گازرسانی به این مناطق مسکونی اقدام کرده و تاکنون ۴۵ مورد را گازدار و برای ۶۰ مورد دیگر هم برنامه ریزی کرده که به زودی به شبکه سراسری گاز طبیعی خواهند پیوست.