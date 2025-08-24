  1. استانها
  2. اصفهان
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

گرمای پایدار در کاشان و آران‌وبیدگل؛۱۰۰ درصد مناطق درگیر خشکسالی شدید

گرمای پایدار در کاشان و آران‌وبیدگل؛۱۰۰ درصد مناطق درگیر خشکسالی شدید

اصفهان- رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: با وجود کاهش تدریجی دما از روز چهارشنبه، گرما همچنان ادامه‌دار خواهد بود و در حالی که طی سه روز آینده بیش از ۴۰ درجه دما ثبت می‌شود.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اساس بولتن هواشناسی استان، دمای هوا در سه روز آینده شرایط پایداری خواهد داشت و بیشینه دما بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود، اما از روز چهارشنبه کاهش دو تا سه درجه‌ای دما انتظار می‌رود.

وی افزود: بر اساس آمارهای بلندمدت، مناطق کاشان و آران‌وبیدگل از بیستم شهریور به بعد می‌توانند دمای حداکثری کمتر از ۳۷ درجه را تجربه کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان در ادامه تصریح کرد: میزان بارندگی در سال زراعی گذشته، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تاکنون، تنها ۹۷.۱ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۷ درصد کاهش داشته است.

ارغوانی تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد مساحت دو شهرستان کاشان و آران‌وبیدگل تحت تأثیر خشکسالی قرار دارند و بیش از ۸۰ درصد این مناطق با خشکسالی بسیار شدید مواجه‌اند.

وی همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بیان کرد: پیش‌بینی بلندمدت بارندگی در فصل پاییز به دلیل پیچیدگی سامانه‌های جهانی نامشخص است و با توجه به خشکسالی‌های ادامه‌دار دهه گذشته، ضروری است اقدامات فوری و هدفمند برای کاهش اثرات مخرب این پدیده انجام گیرد.

کد خبر 6569205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها