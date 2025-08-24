عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اساس بولتن هواشناسی استان، دمای هوا در سه روز آینده شرایط پایداری خواهد داشت و بیشینه دما بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود، اما از روز چهارشنبه کاهش دو تا سه درجه‌ای دما انتظار می‌رود.

وی افزود: بر اساس آمارهای بلندمدت، مناطق کاشان و آران‌وبیدگل از بیستم شهریور به بعد می‌توانند دمای حداکثری کمتر از ۳۷ درجه را تجربه کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان در ادامه تصریح کرد: میزان بارندگی در سال زراعی گذشته، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تاکنون، تنها ۹۷.۱ میلی‌متر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۷ درصد کاهش داشته است.

ارغوانی تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد مساحت دو شهرستان کاشان و آران‌وبیدگل تحت تأثیر خشکسالی قرار دارند و بیش از ۸۰ درصد این مناطق با خشکسالی بسیار شدید مواجه‌اند.

وی همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بیان کرد: پیش‌بینی بلندمدت بارندگی در فصل پاییز به دلیل پیچیدگی سامانه‌های جهانی نامشخص است و با توجه به خشکسالی‌های ادامه‌دار دهه گذشته، ضروری است اقدامات فوری و هدفمند برای کاهش اثرات مخرب این پدیده انجام گیرد.