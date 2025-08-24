نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار در هفته جاری بر فراز استان حاکم است، اظهار کرد: طی این مدت آسمان صاف، در پارهای نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در نیمه شرقی استان احتمال تند باد لحظهای و خیزش گردوخاک موقتی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به تداوم هوای گرم در هفته جاری افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
حاجی بابایی اضافه کرد: مهاباد از توابع شهرستان اردستان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.
نظر شما