به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، الیعازر ماروم فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که یمنی‌ها قدرت تولید موشک دارند.

وی در ادامه افزود: باید از نیروهای جنوبی در عدن بخواهیم علیه انصارالله وارد عمل شوند.

ماروم اضافه کرد: در حال حاضر نیروهای مستقر در عدن نمی‌توانند با صنعا به تنهایی رو به رو شوند و تلاش‌های ما در این زمینه محدود است. باید به آنها کمک کنیم.

ساعتی قبل نیز تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که یمنی‌ها سرسخت هستند و تل آویو قدرت کافی برای توقف حملات آنها را ندارد. پیش از این ادعا می‌شد که یمنی‌ها نمی‌توانند موشک بسازند و از دیگر کشورها موشک می‌گیرند.