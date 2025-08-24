  1. بین الملل
یک فرمانده سابق صهیونیستی: یمنی‌ها قدرت تولید موشک دارند

فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به قدرت نیروهای انصارالله در تولید موشک اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، الیعازر ماروم فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که یمنی‌ها قدرت تولید موشک دارند.

وی در ادامه افزود: باید از نیروهای جنوبی در عدن بخواهیم علیه انصارالله وارد عمل شوند.

ماروم اضافه کرد: در حال حاضر نیروهای مستقر در عدن نمی‌توانند با صنعا به تنهایی رو به رو شوند و تلاش‌های ما در این زمینه محدود است. باید به آنها کمک کنیم.

ساعتی قبل نیز تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که یمنی‌ها سرسخت هستند و تل آویو قدرت کافی برای توقف حملات آنها را ندارد. پیش از این ادعا می‌شد که یمنی‌ها نمی‌توانند موشک بسازند و از دیگر کشورها موشک می‌گیرند.

