  1. استانها
  2. قم
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۰

هم‌افزایی نهادها برای جبران کمبود سرانه ورزشی قم ضروری است

هم‌افزایی نهادها برای جبران کمبود سرانه ورزشی قم ضروری است

قم- استاندار قم گفت: کمبود سرانه ورزشی یکی از چالش‌های اساسی استان است و با هم‌افزایی نهادهای مسئول باید برای رفع آن اقدام جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه یکشنبه در نشست محله‌محور مسجد باب‌الجنه در محله چهارمردان قم، با اشاره به آغاز مطالعات گسترده در زمینه ساماندهی بافت تاریخی، اظهار کرد: چارچوب مشخصی برای پیشبرد این طرح تدوین خواهد شد و اجرای آن نیازمند همکاری مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.

وی حضور دلالان ملکی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از چالش‌های جدی در این حوزه برشمرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همراهی مردم، امکان مقابله با این آسیب‌ها و حرکت در مسیر احیای بافت تاریخی وجود دارد.

استاندار قم حفظ معماری اصیل محلات و دیوارسازی متناسب با هویت تاریخی شهر را اولویت اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: مشارکت مردمی در این فرآیند نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

بهنام‌جو در ادامه با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی و فرهنگی در قم تصریح کرد: پایین بودن سرانه ورزشی یکی از عوامل اصلی بروز آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان است و با هم‌افزایی نهادهای مختلف، باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه مسکن در استان گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۴۵ هزار واحد آپارتمانی در قم فاقد سند رسمی باقی مانده بود که با پیگیری‌های اخیر، روند صدور اسناد تسهیل شده و حقوق مالکان در این زمینه تأمین خواهد شد.

استاندار قم کمبود پارکینگ به‌ویژه در ایام پرجمعیت همچون نیمه‌شعبان را یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان دانست و اضافه کرد: با اجرای طرح‌های ساماندهی و تملک اراضی حاشیه‌ای، مشکل پارکینگ به تدریج مرتفع شده و دسترسی زائران و شهروندان آسان‌تر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره و اظهار کرد: برای تأمین برق موردنیاز استان مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بیش از دو هزار و ۶۰۰ مگاوات صادر شده است که بهره‌برداری از آن‌ها، خاموشی‌های قم را برطرف خواهد کرد.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، خاطرنشان کرد: توسعه مشاوره‌های خانواده و دانش‌آموزی، گسترش ورزش همگانی، شناسایی آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت مردم از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری دستگاه‌ها و مشارکت عمومی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه جلسات محله‌محور فرصتی برای شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های مردم است، گفت: همه مدیران موظفند مطالبات شهروندان را در این نشست‌ها دریافت کرده و تا تحقق نتیجه نهایی دنبال کنند.

کد خبر 6569494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها