به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه یکشنبه در نشست محلهمحور مسجد بابالجنه در محله چهارمردان قم، با اشاره به آغاز مطالعات گسترده در زمینه ساماندهی بافت تاریخی، اظهار کرد: چارچوب مشخصی برای پیشبرد این طرح تدوین خواهد شد و اجرای آن نیازمند همکاری مردم و هماهنگی دستگاههای اجرایی است.
وی حضور دلالان ملکی و ساختوسازهای غیرمجاز را از چالشهای جدی در این حوزه برشمرد و افزود: با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همراهی مردم، امکان مقابله با این آسیبها و حرکت در مسیر احیای بافت تاریخی وجود دارد.
استاندار قم حفظ معماری اصیل محلات و دیوارسازی متناسب با هویت تاریخی شهر را اولویت اصلی این طرح عنوان کرد و گفت: مشارکت مردمی در این فرآیند نقشی تعیینکننده خواهد داشت.
بهنامجو در ادامه با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی و فرهنگی در قم تصریح کرد: پایین بودن سرانه ورزشی یکی از عوامل اصلی بروز آسیبهای اجتماعی در میان جوانان است و با همافزایی نهادهای مختلف، باید برای رفع این مشکل برنامهریزی شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه مسکن در استان گفت: طی سالهای گذشته حدود ۴۵ هزار واحد آپارتمانی در قم فاقد سند رسمی باقی مانده بود که با پیگیریهای اخیر، روند صدور اسناد تسهیل شده و حقوق مالکان در این زمینه تأمین خواهد شد.
استاندار قم کمبود پارکینگ بهویژه در ایام پرجمعیت همچون نیمهشعبان را یکی از دغدغههای جدی شهروندان دانست و اضافه کرد: با اجرای طرحهای ساماندهی و تملک اراضی حاشیهای، مشکل پارکینگ به تدریج مرتفع شده و دسترسی زائران و شهروندان آسانتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره و اظهار کرد: برای تأمین برق موردنیاز استان مجوز احداث نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت بیش از دو هزار و ۶۰۰ مگاوات صادر شده است که بهرهبرداری از آنها، خاموشیهای قم را برطرف خواهد کرد.
بهنامجو با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، خاطرنشان کرد: توسعه مشاورههای خانواده و دانشآموزی، گسترش ورزش همگانی، شناسایی آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح سلامت مردم از جمله برنامههایی است که با همکاری دستگاهها و مشارکت عمومی پیگیری خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه جلسات محلهمحور فرصتی برای شنیدن بیواسطه دغدغههای مردم است، گفت: همه مدیران موظفند مطالبات شهروندان را در این نشستها دریافت کرده و تا تحقق نتیجه نهایی دنبال کنند.
