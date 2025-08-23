به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شاکر آرانی ظهر شنبه در نشست هماندیشی اصحاب رسانه استان که به ریاست استاندار قم در سالن جلسات امام جواد (ع) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد اظهار کرد: هدف اصلی مدیریت استان و دستگاههای اجرایی، بزرگتر شدن سفره مردم و افزایش سهم قم از تولید ناخالص داخلی کشور متناسب با جمعیت استان است.
وی با بیان اینکه سهم دولت از منابع توسعه اقتصادی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است، افزود: بار اصلی رشد اقتصادی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و آنچه دولت انجام میدهد، فراهمسازی بسترها و زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیتهای تولیدی است تا فعالان اقتصادی بتوانند نقشآفرینی مؤثرتری در عرصه تولید و اشتغال داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد استان وابسته به حرکت در مسیر بهرهوری بیشتر است و صنایع باید با رویکرد تازه در مصرف انرژی به دنبال افزایش ارزش افزوده باشند تا بتوانند سهم بیشتری در اقتصاد ملی ایفا کنند.
کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی در قم
شاکر آرانی با ارائه آماری از وضعیت اشتغال استان گفت: در پایان سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی قم یک درصد افزایش یافت و در بهار امسال نیز نرخ بیکاری استان به ۶.۹ درصد رسید که کمتر از میانگین کشوری با رقم ۷.۲ درصد است.
وی افزود: این آمار نشاندهنده اثرگذاری سریع سیاستهای اقتصادی و اقدامات مدیریت استان در حوزه اشتغال است.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق هدف افزایش سهم قم در اقتصاد ملی نیازمند استمرار تلاشها در بازه دو تا سه سال آینده است و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی صحیح و تقویت مشارکت عمومی، زمینه حضور گستردهتر فعالان بخش خصوصی در عرصه تولید را فراهم کنند.
