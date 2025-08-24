پیام استاندار قم به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام اکبر بهنام جو استاندار قم به مناسبت هفته دولت و روز کارمند به این شرح است: هفته دولت، یادآور ایثار و فداکاری شهیدان رجایی و باهنر، هفته تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرصتی مغتنم برای بازخوانی و تبیین دستاوردهای دولت است.

در این هفته، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عرصه خدمت، قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان ملت در دولت وفاق ملی هستیم. دولتی که با نصب العین قراردادن رهنمودهای راه گشای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تمرکز بر تقویت وحدت و انسجام ملی، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور بکار بسته است.

اینجانب، فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را به همه دولتمردان، کارگزاران نظام و کارمندان خدوم و زحمتکش در جای جای میهن عزیز اسلامی، به ویژه خادمین مردم در مجموعه‌های اداری استان قم، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌شک، تلاش‌ها و خدمات بی‌دریغ کارمندان شریف دولت، همواره ضامن پیشرفت و تعالی کشور در عرصه‌های مختلف بوده و امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی، بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت توسعه و پیشرفت ایران سربلند و قم مقدس برداشته و موجبات رضایت الهی و خشنودی مردم را فراهم آوریم.