به گزارش خبرنگار مهر، مهندس اکبر بهنام‌جو بعدازظهر شنبه در نشست صمیمی هم‌اندیشی با اصحاب رسانه استان که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: دولت منتخب مردم موظف است در راستای نیازها و اولویت‌های جامعه حرکت کند و برنامه هفتم توسعه نیز بر همین مبنا تدوین و در دستور کار استان قم قرار گرفته است.

وی با اشاره به مأموریت‌گذاری دستگاه‌ها در جلسات متعدد افزود: در این چارچوب، پروژه‌های کلان و اولویت‌دار تعیین و اجرای آن‌ها با مدیریت متمرکز و نظارت مستمر پیگیری می‌شود.

استاندار قم با بیان اینکه برخی طرح‌های زیربنایی استان نظیر فرودگاه قم خارج از برنامه ملی بوده اما در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: توسعه حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و شبکه فاضلاب از نیازهای حیاتی استان است که باید برای ارتقای رفاه مردم با نگاه فرابخشی و ویژه دنبال شود.

بهنام‌جو با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی استان، حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم را یکی از اولویت‌های مدیریتی خود دانست و افزود: ملاقات‌های مردمی تنها محدود به دفتر استانداری نیست، بلکه در قالب محله‌محوری و بازدیدهای میدانی انجام می‌شود تا اولویت‌های واقعی مردم شناسایی و دسته‌بندی شود.

تأکید رئیس‌جمهور بر رویکرد محله‌محوری در قم

وی با اشاره به بازدیدهای سرزده رئیس‌جمهور از قم گفت: این نگاه موجب شد ارتباط مدیران با مردم پررنگ‌تر شود؛ بر همین اساس در هفته دولت، چندین محله به صورت میدانی بررسی خواهد شد و مشکلاتی از جمله صدور اسناد واحدهای مسکونی، کمبود فضاهای آموزشی و نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار قرار دارد.

استاندار قم با تشریح وضعیت زیرساختی شهر، از کمبود جدی پارکینگ در ایام نیمه‌شعبان، ضرورت توسعه فضاهای آموزشی و اردوگاه‌های دانش‌آموزی و نیز تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری سخن گفت و خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات این طرح‌ها در سفرهای استانی رئیس‌جمهور و همچنین با پیگیری‌های مستمر از دولت و بانک‌ها تأمین شده است.

استاندار قم افزود: در کنار این فرهنگ‌سازی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی در دستور کار قرار دارد و می‌تواند آینده استان را روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر کند.

بهنام‌جو همچنین درباره شیوه ارزیابی مدیران استانی اظهار کرد: برای همه دستگاه‌ها شرح وظایف مشخص تدوین شده و مدیران بر اساس شاخص‌های عملکردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر مدیری نتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، جابجایی او قطعی خواهد بود.

وی تصریح کرد: ملاک انتخاب مدیران، کارآمدی و تعهد به وظایف است و فارغ از ملاحظات سیاسی یا غیر بومی بودن، اولویت با استفاده از نیروهای متخصص و بومی خواهد بود.

استاندار قم تأکید کرد: استانداری قم هیچ‌گاه پاتوق سیاسی نخواهد بود و نگاه ما صرفاً خدمت به مردم است و دولت وظیفه دارد امانت‌دار انتخاب مردم باشد و با پرهیز از هرگونه جناح‌بندی، در مسیر پیشرفت جامعه حرکت کند.

بهنام‌جو با اشاره به اهمیت همدلی میان مسئولان، رسانه‌ها و مردم خاطرنشان کرد: دشمن به‌دنبال ایجاد تفرقه و هرج‌ومرج در جامعه است؛ بنابراین تقویت ارتباط میان مدیران و مردم و مطالبه‌گری منطقی رسانه‌ها می‌تواند مسیر توسعه استان و کشور را هموارتر کند.

وی افزود: در جلسات پیشین نیز تأکید شد که دستگاه‌ها باید مأموریت‌های خود را بر اساس شرح وظایف مشخص انجام دهند و اگر مدیری از این شاخص‌ها عقب بماند، جابجایی او اجتناب‌ناپذیر است.

استفاده از مدیران بومی در اولویت است

استاندار قم با اشاره به روند انتخاب مدیران گفت: برای من ملاک اصلی کارآمدی است، نه گرایش سیاسی و نه حتی بومی یا غیربومی بودن و البته اگر فردی بومی با توانمندی لازم وجود داشته باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر لزوم ارائه نقدهای مستند و مصداقی به عملکرد دستگاه‌ها اضافه کرد: کلی‌گویی در نقدها ثمربخش نیست و اگر دستگاهی ضعیف عمل کرده، باید با ذکر مستندات اعلام تا امکان پیگیری دقیق فراهم شود.

استاندار قم با اشاره به مشکلات اقتصادی و زیرساختی استان تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین اختیارات در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی به استان‌ها داده شده است و انتظار داریم وزارتخانه‌ها نیز بخشی از اختیارات خود را تفویض کنند تا سرعت عمل در اجرای پروژه‌ها افزایش یابد.

وی از تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان استان همچون فرودگاه قم و توسعه راه‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: در برخی موارد با دعوت از پیمانکاران و قرارگاه‌های بزرگ به‌دنبال تأمین منابع و تسریع در اجرای طرح‌ها هستیم.

بهنام‌جو همچنین با اشاره به بحران مصرف انرژی در کشور و استان گفت: تأکید ما بر خاموشی نیست، بلکه بر مدیریت مصرف است و اگر صرفاً ۳۰ درصد صرفه‌جویی محقق شود، عملاً خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید.

وی با بیان اینکه شخصاً در زندگی روزمره به کاهش مصرف پایبندم افزود: مدیران باید خود الگوی مردم باشند و اگر در منازل و ادارات مدیریت مصرف جدی گرفته شود، هم مردم رفاه بیشتری خواهند داشت و هم توسعه انرژی‌های نو مانند نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.