پرونده پوشاک قاچاق روی میز تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف نگهداری ۵ هزار و ۴۴۵ دست پوشاک زنانه خارجی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش مأموران اداره مبارزه با قاچاق پیرامون کشف محموله پوشاک قاچاق پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.