  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۹

پرونده پوشاک قاچاق روی میز تعزیرات

پرونده پوشاک قاچاق روی میز تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت قاچاقچی پوشاک زنانه خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف نگهداری ۵ هزار و ۴۴۵ دست پوشاک زنانه خارجی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جعفری نسب گفت: با گزارش مأموران اداره مبارزه با قاچاق پیرامون کشف محموله پوشاک قاچاق پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6569566
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها