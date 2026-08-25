دیدار مسئولان استان بوشهر با خانواده شهید علی احمدی در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر سه شنبه با همراهی فرماندار شهرستان تنگستان و اعضای شورای تأمین این شهرستان با خانواده شهید علی احمدی در روستای بنهگز دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امر بسیار مهم و ارزندهای است و دستگاههای ذیربط باید در این راستا اهتمام ورزند.
زارع تصریح کرد: والدین شهدا با صبر و استقامت، از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کرده و درس ایستادگی و مقاومت دادهاند که شایسته تقدیر هستند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه باید بهترین خدماترسانی به خانواده شهدا ارائه شود گفت: رسیدگی به مشکلات و دغدغههای خانواده معزز شهدا وظیفه مسئولان و متولیان امور است.
خانواده شهید علی احمدی نیز با تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از این شهید والامقام بیان کردند.
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