دیدار مسئولان استان بوشهر با خانواده شهید علی احمدی در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر سه شنبه با همراهی فرماندار شهرستان تنگستان و اعضای شورای تأمین این شهرستان با خانواده شهید علی احمدی در روستای بنه‌گز دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امر بسیار مهم و ارزنده‌ای است و دستگاه‌های ذیربط باید در این راستا اهتمام ورزند.

زارع تصریح کرد: والدین شهدا با صبر و استقامت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده و درس ایستادگی و مقاومت داده‌اند که شایسته تقدیر هستند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه باید بهترین خدمات‌رسانی به خانواده شهدا ارائه شود گفت: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شهدا وظیفه مسئولان و متولیان امور است.

خانواده شهید علی احمدی نیز با تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از این شهید والامقام بیان کردند.