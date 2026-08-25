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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

دیدار مسئولان استان بوشهر با خانواده شهید علی احمدی در تنگستان

دیدار مسئولان استان بوشهر با خانواده شهید علی احمدی در تنگستان

بوشهر- همزمان با هفته دولت استاندار بوشهر  با خانواده شهید علی احمدی در شهرستان تنگستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر سه شنبه با همراهی فرماندار شهرستان تنگستان و اعضای شورای تأمین این شهرستان با خانواده شهید علی احمدی در روستای بنه‌گز دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امر بسیار مهم و ارزنده‌ای است و دستگاه‌های ذیربط باید در این راستا اهتمام ورزند.

زارع تصریح کرد: والدین شهدا با صبر و استقامت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده و درس ایستادگی و مقاومت داده‌اند که شایسته تقدیر هستند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه باید بهترین خدمات‌رسانی به خانواده شهدا ارائه شود گفت: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شهدا وظیفه مسئولان و متولیان امور است.

خانواده شهید علی احمدی نیز با تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از این شهید والامقام بیان کردند.

کد مطلب 6927414

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