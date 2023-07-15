مسئولان در رسیدگی به مشکلات خانواده شهدا اهتمام ورزند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده شنبه‌شب در دیدار با خانواده شهید فرهنگی عبدالرسول قادریان اظهار داشت: خانواده بزرگ قادریان از پیشتازان جهاد و شهادت هستند و همواره در دفاع از انقلاب اسلامی و ایران عزیز حاضر بوده و هستند.

استاندار بوشهر افزود: خانواده شهدا و ایثارگران، چشم و چراغ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و مسئولان برای رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های این خانواده‌ها باید اهتمام خاصی داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: شهدا با تقدیم جان شیرین خود، امنیت و آرامش را برای این سرزمین به ارمغان آورده‌اند و خانواده این عزیزان نباید کمبود و مشکلی احساس کنند.

محمدی‌زاده تصریح کرد: دولت مردمی ایران قوی حضرت آیت‌الله رئیسی، برای خدمت به مردم از تمام ظرفیت و پتانسیل موجود بهره گرفته و اکنون نیز شاهد تلاش شبانه‌روزی دولتمردان برای رضایت‌مندی مردم هستیم که امیدوارم با شتاب خوبی تداوم یابد.

در این دیدار که مدیر کل بنیاد شهید استان بوشهر، شهردار بوشهر و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند، خانواده شهید قادریان به بیان مشکلات خود پرداختند و استاندار بوشهر فی‌المجلس دستور پیگیری و رفع مشکل را صادر کرد.