به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز یکشنبه در شورای اداری لرستان به مناسبت آغاز هفته دولت ضمن تسلیت ایام شهادت امام رضا (ع) و رحلت پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، هفته دولت را یادآور ایثار و مجاهدت‌های شهیدان رجایی و باهنر دانست و اظهار داشت: هفته دولت فلسفه‌ای دوگانه دارد؛ نخست، تقدیر از خدمات انجام‌شده نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته و دوم، شناسایی کارهای بر زمین‌مانده و تلاش مضاعف برای رفع آن‌ها.

اگر مسئولی وعده‌ای می‌دهد، باید یا به آن عمل کند

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون خدمات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده است؛ گاهی با سرعت بیشتر و گاهی کندتر به علت موانع داخلی و خارجی، اما روند سازندگی و خدمت‌رسانی همواره ادامه داشته و این موضوع جای تقدیر دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر، تصریح کرد: این دو شهید بزرگوار با عمر کوتاه مسئولیت خود، اما باسابقه درخشان انقلابی و خدمات ارزنده در شورای انقلاب و وزارتخانه‌ها، نمونه بارزی از مدیران مؤمن، صادق و مردمی بودند که عملاً به حدیث امام صادق (ع) درباره مکارم اخلاق عمل کردند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اهمیت صدق حدیث در روابط اجتماعی و مدیریتی، گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از فاصله‌گرفتن از صدق در گفتار است. اگر مسئولی وعده‌ای می‌دهد، باید یا به آن عمل کند یا صادقانه دلایل عدم تحقق را توضیح دهد. این موضوع سرمایه اجتماعی را حفظ می‌کند و اعتماد مردم را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در فضای مجازی نیز بسیاری از آسیب‌ها و حملات به اشخاص ناشی از دوری از صدق حدیث است. باید مراقب بود تا با بیان خلاف واقع، هم آبروی افراد و هم اعتماد عمومی آسیب نبیند.

لزوم صدق در تعامل با مردم از سوی مدیران

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، یکی دیگر از محورهای مهم اخلاق مدیریتی را صدق در تعامل با مردم عنوان کرد و گفت: در انتخابات، وعده‌های خلاف واقع و خارج از توان نباید داده شود. همچنین مسئولان باید در رفع نیازهای مردم اهتمام داشته باشند و از خدمت بی‌منت و پاسخ به کارهای نیک دیگران غفلت نکنند.

شاهرخی با تأکید بر اینکه پایه همه این فضائل اخلاقی و اجتماعی، معنویت است، افزود: اگر اخلاق و معنویت از جامعه رخت بربندد، فساد همچون توده چرکینی بنیان یک ملت و حاکمیت را از بین خواهد برد. آنچه این نظام را در چهار دهه اخیر از گردنه‌های سخت عبور داده، معنویت و اخلاق اسلامی است.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، به توطئه‌های دشمنان برای تخریب نسل جوان اشاره کرد و گفت: تشکیلات عریض و طویلی در جهان شکل‌گرفته تا دنیا و آخرت جوانان ما را هدف قرار دهد. در برابر این صف‌آرایی دشمن، مسئولان وظیفه دارند با برنامه‌ریزی و طراحی دقیق مانع از آسیب‌دیدن نسل جوان شوند.

گرانی‌های بی‌منطق مردم را تحت‌فشار قرار داده است

وی افزود: هیچ پدر و مادری جز با باور معنویت و اخلاق حاضر نمی‌شود فرزندش را به جبهه‌ای بفرستد که می‌داند شاید برنگردد. این ایمان و معنویت بود که مردم را به میدان آورد و نظام را حفظ کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: گرانی‌های بی‌منطق مردم را تحت‌فشار قرار داده است. بخشی از این گرانی‌ها استانی نیست و باید در سطح ملی پیگیری شود، اما مدیران موظف‌اند صدای مردم را به مسئولان کشوری برسانند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: در حوزه تولید و اشتغال نیز باید تسریع در امور صورت گیرد. بانک‌ها باید از کارآفرینان اهلیت دار حمایت کنند تا زمینه افزایش تولید و ایجاد شغل فراهم شود. مردم انتظار دارند نتایج کارهای شبانه‌روزی مدیران در زندگی آن‌ها نمایان‌تر باشد.

نباید انتخاب مدیران کارآمد به تأخیر بیفتد

وی به موضوع ازدواج و مسکن جوانان اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند. همچنین جوانان در زمینه ودیعه مسکن و زمین برای طرح جوانی جمعیت مشکلات جدی دارند که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود. نمی‌شود بانک‌های خصوصی از امکانات استان استفاده کنند؛ اما منابع خود را به خارج استان منتقل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بر ضرورت انتخاب مدیران توانمند در همه سطوح تأکید کرد و افزود: اگر بهترین مدیر در مرکز استان باشد؛ اما مدیران شهرستان‌ها ضعیف باشند، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. زمان هم در حال گذر است و نباید انتخاب مدیران کارآمد به تأخیر بیفتد.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله ناترازی برق اشاره کرد و گفت: مردم از خاموشی‌های مکرر رنج می‌برند. هرچند بخشی از این مشکل به خشکسالی و خروج نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار مربوط است، اما انتظار می‌رود تعامل مسئولان با مردم بیشتر شود و دلایل به طور شفاف توضیح داده شود.

وی با تأکید بر لزوم انسجام ملی، گفت: باید مراقب بود هیچ حادثه‌ای موجب چندصدایی در جامعه نشود. انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ماست. مردم باید احساس کنند امروزشان بهتر از دیروز و فردایشان بهتر از امروز خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تبریک روز پزشک و روز کارمند، از زحمات پزشکان جهادی، کارمندان خدوم و مدیران اجرایی استان قدردانی کرد و در پایان برای سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سربلندی ملت ایران دعا کرد.