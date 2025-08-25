افتتاح ۲ هزار واحد مسکن ملی استان سمنان با حضور وزیر کشور

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حضور وزیر کشور دولت چهاردهم در استان سمنان همزمان با روز دوشنبه، تاکید کرد: سردار مؤمنی برای افتتاح طرحهای شاخص هفته دولت استان سمنان به این استان سفر کرده است.
وی با بیان اینکه قرار است مراسم افتتاح همزمان و متمرکز طرحهای هفته دولت استان سمنان با حضور مؤمنی برگزار شود، افزود: امروز همچنین شاهد افتتاح چندین طرح شاخص با حضور سردار مؤمنی خواهیم بود.
استاندار سمنان با بیان اینکه افتتاح همزمان دو هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در سراسر استان از جمله این طرحها است، تاکید کرد: تعدادی از واحدها امروز به صورت نمادین تحویل داده میشود.
کولیوند از افتتاح ۱۲ کیلومتر پروژه راهسازی مسیر سمنان - سرخه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و اضافه کرد: یک پروژه مهم در حوزه انرژی خورشیدی هم امروز با حضور وزیر کشور در استان سمنان افتتاح میشود.
وی همچنین افزود: در ادامه سفر سردار مؤمنی همچنین پروژههای مهم دهیاریها و شهرداریها به ارزش ۷۰ هزار میلیارد ریال در سراسر استان سمنان افتتاح میشوند که توسعه خوبی را به روستاهای استان خواهند بخشید.
نظر شما