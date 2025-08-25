افتتاح ۵۳ طرح بخش کشاورزی یزد در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی حسینی ضمن تبریک هفته دولت به تمام تلاشگران عرصه تولید و جهادگران امنیت غذایی، ضمن اعلام خبر بهره‌برداری و افتتاح ۵۳ طرح بخش کشاورزی، گفت: با بهره برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال یک هزار و ۶۴ نفر در استان فراهم شد.

وی در تشریح طرح‌های افتتاحی این بخش، اظهار کرد: در حوزه تولیدات گیاهی ۲۰ طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در بخش تولیدات دامی در مجموع ۹ طرح با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، ۹ طرح در حوزه آب و خاک با اعتبار ۲۲۱ میلیارد ریال، در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری پنج طرح با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال و ۹ طرح در حوزه آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۲۸۹ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مسئول افزود: در حوزه تعاون روستایی نیز چهار طرح با اعتبار ۲۴۷ میلیارد ریال و شش طرح نیز در زمینه صنایع تبدیلی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت افتتاح می‌شود.

حاجی‌حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با بهره برداری از طرح‌های مذکور تعداد چهار هزار و ۹۸۳ خانوار به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مزایای این طرح‌ها بهره مند خواهند شد.