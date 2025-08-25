به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح دوشنبه در اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های کشور که در تالار پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان برگزار شد، با ابراز نگرانی از کاهش پیوند میان مطالعات توسعه‌ای و اجرای عملی، گفت که زحمات گسترده و تصمیمات آگاهانه‌ای که می‌تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد، در معرض خطر انحراف و اجرا نشدن صحیح قرار دارد.

وی با اشاره به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های ابلاغی رهبری در خصوص افزایش جمعیت و طرح‌های بزرگی مانند نهضت ملی مسکن، بر ضرورت توزیع عادلانه جمعیت و پرهیز از تمرکزگرایی در کلان‌شهرها تأکید کرد و افزود: باید تضمین شود مطالعات ارزشمند به جای خاک خوردن در قفسه‌ها، در آینده شهرها و روستاها عملیاتی شود.

استاندار اصفهان با طرح پرسش درباره چگونگی تحقق این هدف، خواستار آسیب‌شناسی جمعی با حضور مدیران ملی، پژوهشگران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا شد و هشدار داد که بدون این رویکرد، هر نهاد به مسیر جداگانه‌ای خواهد رفت و وحدت رویه از بین می‌رود.

جمالی‌نژاد که دارای سابقه ۸ سال مدیریت در سازمان شهرداری‌ها و بازدید از اغلب شهرها و روستاهای کشور است، اولویت‌های استان را گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو برشمرد و با ابراز نگرانی از عقب‌ماندگی در حوزه تصمیم‌گیری هوش مصنوعی در سطح جهان، ابراز امیدواری کرد این شکاف با سرعت گرفتن تصمیمات جبران شود.

وی بر ضرورت تبدیل مطالعات به اقدام عملی و پرهیز از تصمیمات کند و غیرکارآمد تأکید کرد و یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری را انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی میان دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها دانست.

استاندار اصفهان بحران آب را از چالش‌های اساسی و تاریخی استان خواند و افزود: این مشکل ریشه در چند دهه دارد و فلات مرکزی ایران همچنان با کم‌آبی روبه‌روست. او از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت اساتید دانشگاه برای بررسی این موضوع خبر داد و با یادآوری تجربه‌های ناکام در مدیریت ترافیک، خاطرنشان کرد با وجود اجرای پروژه‌هایی مثل احداث گذرها و تونل‌ها، معضل ترافیک پابرجاست و نیازمند نگاه فرهنگی و جامع است.

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انتقال پایتخت اشاره کرد و گفت: به جای این طرح، باید توزیع عادلانه خدمات و جمعیت را در سراسر کشور دنبال کرده و از تمرکزگرایی و تخلیه روستاها و شهرهای کوچک جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به روند افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، از پژوهشگران و متخصصان خواست برای ارائه راهکارهای بنیادی در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.