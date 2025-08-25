  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

۷ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در مازندران افتتاح می‌شود

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری از بهره‌برداری هفت پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعتباری بالغ بر ۱۱۲ میلیارد ریال اجرایی می‌شود.

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری هفت پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعتباری بالغ بر ۱۱۲ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت خبر داد و افزود: این هفت پروژه شامل عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و حفاظت و احیای مراتع است و نقش مهمی در کنترل سیلاب و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان دارند.

وی افزود: از این پروژه‌ها یک پروژه در شهرستان آمل، پنج پروژه در شهرستان سوادکوه و یک پروژه در شهرستان ساری به بهره‌برداری می‌رسد و اجرای آنها ضمن تقویت مدیریت منابع طبیعی، به پیشگیری از سیلاب و حفظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان کمک می‌کند.

به گزارش مهر، هفته دولت امسال در استان مازندران شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلفی در حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط زیست بوده است که شامل پروژه‌های حفاظت از جنگل‌ها، احیای مراتع و بهبود سیستم‌های مدیریت آب و خاک در شهرستان‌های مختلف استان است.

۱۶۶۰ پروژه مختلف در مازندران همزمان با هفته دولت افتتاح می‌شود.

