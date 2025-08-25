مارک رافلو رژیم صهیونیستی را عامل قحطی غزه و جنایت علیه بشریت خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مارک رافلو بازیگر آمریکایی، رهبران جهان را به مداخله در نوار غزه فراخواند و بحران انسانی رو به وخامت در غزه را قحطی ساخته بشر و جنایت علیه بشریت خواند.
وی در اینستاگرام ویدیویی منتشر کرد که در آن به بحران اشاره میکرد و با استناد به یافتههای فاز امنیت غذایی (IPC) که نهاد بینالمللی مسئول اعلام شرایط قحطی است و تأیید میکرد غزه وارد وضعیت قحطی شده، خواستار واکنش کشورها شد.
رافلو در این بیانیه گفت: این یک فاجعه طبیعی نیست. خشکسالی نیست. این یک فاجعه ساخته دست بشر، یک اقدام جنایتکارانه از سوی بشر برای کشتن غیرنظامیان است و این کار توسط رژیم صهیونیستی و ارتش رژیم صهیونیستی انجام میشود. وی افزود در حالی که غذا در یک طرف مرز فراوان است، غیرنظامیان در غزه هیچ چیزی ندارند.
این بازیگر به طور مستقیم از آمریکا، بریتانیا، آلمان و رهبران اروپایی درخواست کمک کرد و از آنها خواست تا برای جلوگیری از تلفات بیشتر «کاری انجام دهند». وی تأکید کرد بیش از ۸۰ درصد از کشتهشدگان در این درگیری غیرنظامی بودهاند و این وضعیت را «دیوانهوار» و «دلخراش» خواند.
رافلو همچنین گرسنگی اجباری در غزه را یک سیاست عمدی و نه یک اتفاق طبیعی خواند و افزود: آنچه در غزه شاهد آن هستیم فقط یک تراژدی نیست، بلکه یک جنایت علیه بشریت است. گرسنگی اجباری، یک قحطی ساخته بشر است و کودکان و خانوادهها در حالی که جهان در سکوت نظارهگر است، از بین میروند.
وی هشدار داد که بیعملی جهانی به معنای همدستی در این جنایت است و خواستار پاسخگویی، آتشبس دائمی و حفاظت از جان غیرنظامیان شد. وی گفت: رهبران جهان سکوت شما همدستی است. بیعملی شما این رنج را دامن میزند. ما نمیتوانیم در حالی که تمام یک ملت گرسنه هستند، دست روی دست بگذاریم. بشریت از ما بیشتر میخواهد. کاری بکنید! صدایتان را بلند کنید. خواستار پایان دادن به این قحطی شوید. خواستار پایان دادن به نسلکشی و ویرانی باشید. خواستار پاسخگویی باشید. خواستار زندگی باشید.
