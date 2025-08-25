ایوب کرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام خبر بهره برداری از ۶۰ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان همزمان با هفته دولت، گفت: این پروژه‌ها با هدف ارتقا ایمنی، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل عبور و مرور در مناطق شهری و روستایی با اعتبار ۲۳ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال به اجرا درآمده‌اند و نقش مهمی در توسعه پایدار استان ایفا خواهند کرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده، روکش آسفالت راه‌های شریانی به طول ۲۵۵ کیلومتر با صرف اعتباری معادل ۱۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال که می‌تواند در محورهای شریانی و پرتردد استان نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و کاهش استهلاک وسایل نقلیه داشته باشد.

وی همچنین به بهسازی، ساخت و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی به طول ۲۵۲ کیلومتر در راستای ارتقا کیفیت زندگی مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته با اعتبار ۱۰ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال اشاره کرد.

کرد تصریح کرد: اجرای خط‌کشی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی با اعتبار ۵۲۵ میلیارد ریال و همچنین روشنایی چهار مقطع از محورهای پرتردد و حادثه خیز استان با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در راستای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای از دیگر اقدامات انجام شده توسط این اداره کل در هفته دولت می‌باشد.