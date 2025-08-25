اصلاح چرخه تخصیص ارز برای حفظ جریان تأمین برنج ضروری است

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به روند کند تخصیص و تأمین ارز برای واردات برنج به خبرنگار مهر گفت: طی ماههای اخیر، فرآیند تأیید، تخصیص و کارسازی ارز با تأخیرهای طولانی همراه بوده است.
وی افزود: آخرین تأیید وزارت جهاد کشاورزی به حدود ۶ ماه پیش بازمیگردد و صرفاً محمولههایی را در بر میگیرد که تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد کشور شدهاند؛ این در حالی است که از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون هیچ تخصیص ارزی جدیدی صورت نگرفته و تداوم این روند میتواند جریان واردات برنج را دچار اختلال کند.
او در توضیح روند تخصیص ارز، عنوان کرد: برنج از جمله کالاهایی است که مشمول ترخیص ۱۰۰ درصدی است؛ به این معنا که محموله به محض ورود به کشور تماماً ترخیص و در بازار عرضه میشود. چند ماه بعد از این مرحله، وزارت جهاد کشاورزی نظر دستگاه یا تأییدیه خود را صادر کرده و فهرست مشمولان را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال میکند.
وی اضافه کرد: در ادامه بانک مرکزی بر اساس این فهرست، کد تخصیص صادر میکند و واردکننده با مراجعه به بانک عامل، معادل ریالی آن را پرداخت میکند. در نهایت شرکت بازرگانی نفت ایران است که باید با استفاده از منابع ارزی خود، وجه را به تأمینکننده خارجی منتقل کند.
این مسئول صنفی تأکید کرد: هرگونه تأخیر در هر یک از این مراحل، به ویژه در بخش کارسازی بانک مرکزی و انتقال وجه توسط شرکت نیکو، موجب انباشت معوقات و کاهش اعتماد تأمینکنندگان خارجی میشود.
وی یادآور شد: حتی تخصیصهای انجام شده در آذر و دی سال گذشته که واردکنندگان معادل ریالی آن را پرداخت کردهاند، تاکنون از سوی این شرکت کارسازی نشده و این امر مشکلات جدی در جریان پرداختها و تأمین آتی ایجاد کرده است.
به گفته خاکی، این هشدار پیشتر در خرداد و تیرماه نیز طی نامههای جداگانه به معاون اول رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده، اما تاکنون نتیجه عملی در پی نداشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: این چرخه فرسایشی علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی به بازرگانان، انگیزه واردکنندگان برای تأمین مستمر برنج را کاهش داده و میتواند بر عرضه این کالای اساسی اثر بگذارد.
وی افزود: تأمینکنندگان خارجی نیز به دلیل بدهیهای معوق ارزی که بعضاً تا یک سال به طول انجامیده، نسبت به ارسال محمولههای جدید بیرغبت شدهاند و حتی در آزادسازی اسناد محمولههای رسیده نیز به سختی همکاری میکنند.
وی گفت: چنانچه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و شرکت مذکور در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهیهای معوق و اصلاح چرخه تخصیص و کارسازی ارز اقدام کنند، جریان واردات به ویژه در شرایطی که با بحران آب و کاهش تولید مواجه هستیم، پایدار خواهد ماند و بازار دچار التهاب نخواهد شد.
این مسئول صنفی در پایان اظهار کرد: امنیت غذایی کشور، به ویژه در خصوص برنج بهعنوان دومین کالای راهبردی و قوت غالب خانوارها، در شرایط حساس کنونی نیازمند توجه جدی است و مدیریت به موقع این موضوع میتواند از بروز هرگونه مشکل در بازار جلوگیری کند.
