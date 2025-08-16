عرضه برنج در بازارگاه به زودی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، قرار است به زودی عرضه برنج با هدف افزایش شفافیت، در سامانه بازارگاه عرضه شود.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طی جلساتی که اعضای انجمن با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتند، مدیران وزارتخانه اعلام کردند برای شفافیت بازار قرار است عرضه برنج خارجی از طریق بازارگاه انجام شود.

وی افزود: واردکنندگان از این طرح استقبال می‌کنند زیرا ضمن شفافیت توزیع در موضوع احتکار و گرانی برنج، موجب سهولت در رفع تعهد ارزی نیز می‌شود.

این مسئول صنفی درباره تاریخ اجرای این تصمیم، اظهار کرد: هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است.

نیاز بازار برنج امسال به واردات چقدر است؟

خاکی درباره نیاز بازار امسال، عنوان کرد: امسال تا کنون بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن برنج وارد و از بنادر کشور ترخیص شده است. با توجه به برآوردی که وزارت جهاد کشاورزی از تولید داخل دارد این عدد بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن است.

وی ادامه داد: با این برآورد، حداقل ۱.۴ هزار تن نیاز به واردات برنج داریم. از این مقدار تا کنون ۵۵۰ هزار تن وارد شده و ۸۵۰ هزار تن دیگر باید تا پایان سال وارد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان تاکید کرد: الزامات و سازوکار اجرای انتقال عرضه برنج به بازارگاه باید مطابق با منطق بازار این محصول به عنوان کالای نهایی باشد تا هدف مورد انتظار محقق شود.