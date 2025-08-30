  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

۱۵۰ هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزارتنی برنج خارجی توسط بازرگانان باهدف تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین ثبت سفارش برنج در سال جاری ۱۰ خرداد ماه انجام شد. در این مقطع زمانی ۲۵۰ هزار تن برنج سفید و ۲۵ هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد شد.

در ادامه شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تنی برنج خارجی توسط بازرگانان با هدف تنظیم بازار خبر داد.

وی اظهار کرد: این محموله‌ها به‌شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور می‌شود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

پیش‌تر مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در خصوص شرایط خرید برنج خارجی به خبرنگار مهر گفته بود، سهمیه این دوره خرید ۱۵۰ هزار تن است. زمان آن هم یک ماهه از زمان ثبت سفارش تعیین شده است.

وی عنوان کرده بود، مجوز خرید برای دو نوع واریته ۳۸۶ برنج پاکستانی و ۱۵۰۹ برنج هندی صادر شده است.

به گفته این مسئول صنفی، در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمده واردکنندگان ملزم هستند در این دوره تمام برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی بدهند.

گفتنی است، در ادامه مدیریت بازار برنج و جلوگیری از احتکار و اختلال در عرضه، الزام شده توزیع این محصول پرمصرف داخل از طریق بازارگاه انجام شود.

کد خبر 6574438
فاطمه امیر احمدی

