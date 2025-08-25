جنایت هولناک در خان یونس؛ افراد زیر ۱۸ سال این فیلم را مشاهده نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رژیم صهیونیستی امروز با حمله هوایی به بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس جنایت هولناکی را مرتکب شد.

در این جنایت دستکم ۱۶ نفر به شهادت رسیدند که اسامی آنها به شرح زیر است؛

١- أحمد حازم أحمد شاهین

٢- أیمن مصطفی حمدان فسیفس

٣- محمد أحمد سالم أبو هداف

٤- جمعة خالد جمعة النجار

٥- مریم أبو دقة

٦- صلاح یوسف محسن بربخ

٧- تحریر عادل أبو جامع

٨- حسام المصری

٩- محمد محمود إسماعیل الحبیبی

١٠- محمد سلامة

١١- هشام تیسیر إبراهیم قویدر

١٢- محمد جلال محمد أبو عنزة

١٣- عماد عبد الحکیم علی الشاعر

١٤- أحمد محمد سلیمان أبو إسحاق

١٥- محمد منصور جمعة العجیلی

١٦- معاذ أبو طه

در این جنایت پنج خبرنگار به شهادت رسیدند تا شمار خبرنگاران شهید، از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه نوار غزه به ۲۴۴ تن افزایش یابد.

اسامی خبرنگارانی که در جریان این حمله به شهادت رسیدند به شرح ذیل است:

۱. خبرنگار شهید «حسام المصری» که به عنوان عکاس خبری با خبرگزاری رویترز همکاری می‌کرد.

۲. خبرنگار شهید «محمد سلامه» که به عنوان عکاس خبری با شبکه الجزیره همکاری می‌کرد.

۳. خبرنگار شهید «مریم ابو دقه» که با چندین رسانه از جمله ایندیپندنت عربی و اسوشیتدپرس همکاری داشت.

۴. خبرنگار شهید «معاذ ابو طه» که به عنوان خبرنگار با شبکه ان‌بی‌سی آمریکا همکاری می‌کرد.

از سوی دیگر منبعی در مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس گفت که «احمد ابوعزیز»، خبرنگار فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان ملاقات و اورژانس این بیمارستان شهید شده است.

این خبرنگاران و همکارانشان در حالی به شهادت رسیدند که رژیم اشغالگر صهیونیستی با بمباران گروهی از خبرنگاران در بیمارستان ناصر واقع در استان خانیونس (جنوب نوار غزه) دست به جنایتی هولناک زد و شمار زیادی از افراد بی‌گناه قربانی این حمله شدند.