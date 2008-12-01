استخدام مربی زن خارجی در بادبانی/ قایقهای المپیک وارد ایران می شوند

بهزاد اتابکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور در مجمع جهانی "سیلینگ" گفت: مجمع جهانی فدراسیون قایقهای بادبانی هر چهار سال یکبار و با حضورهفت نایب رئیس رسمی آن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ایران جوان ترین عضو رسمی این فدراسیون جهانی است افزود: بیش از 160 کشور در فدراسیون جهانی قایقهای بادبانی عضویت دارند که نماینده ایران با هدف معرفی کشورمان در این نشست شرکت کرد و ضمن کسب اطلاعات از کمیته های مختلف اقداماتی را برای خرید قایق انجام داد.

رئیس کمیته قایقهای بادبانی تصریح کرد: این سازمان به لحاظ داشتن اعضای زیاد وسعت بسیاری دارد و ارتباطات خوبی هم بین اعضاء برقرار کرده است طوریکه در هر مجمع 100 شرکت قایق سازی در جهان نیز حضور دارند و در کنار جلسات به معرفی قایقهای بزرگ خود می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: قایق هر المپیک با المپیک دیگر فرق دارد که در این مجمع با توجه به شکل، سرعت، روان بودن، سبک بودن و بسیاری از ویژگی های دیگر قایق المپیک آتی انتخاب می شود.

وی اظهار داشت: کمیته قایقهای بادبانی (سیلینگ) در ایران تعداد 20 فروند قایق بادبانی "لیزر" را انتخاب و خریداری کرده است که بزودی وارد ایران می شوند. این مدل قایق در مسابقات المپیک 2012 حضور دارد و پس از طی شدن مراحل قانونی در اختیار پایگاههای قهرمانی و استعدادیابی در برخی از هیئت های قایقرانی قرار می گیرد.

رئیس کمیته سیلینگ ایران در ادامه در خصوص وضعیت مربیان این رشته گفت: بادبانی رشته ای خاص است زیرا هر قایق برای مدیریت نیاز به یک مربی اختصاصی دارد اما ما در ابتدای راه قرار داریم به همین دلیل یک مربی هلندی را به عنوان سرمربی و یک مربی پاکستانی را برای استعدادیابی به استخدام در آورده ایم.

اتابکی تاکید کرد: ما برای توسعه قایقهای بادبانی در ایران نیاز به حضور مربیان خارجی داریم که با همین هدف به دنبال استخدام یک مربی زن خارجی در رشته "سیلینگ" از کشورهای اروپایی هستیم.