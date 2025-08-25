به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با حضور معاون وزیر کشور، خواستار مساعدت دستگاه‌های مرتبط برای تجهیز امکانات امداد و نجات سواحل و تکمیل ساختمان اورژانس اجتماعی شد.

بابایی لولتی در این نشست با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره شهدا زنده نگه داشته شود و در مسیر آنان با خدمت صادقانه به مردم گام برداریم.

وی با پذیرش وجود برخی نواقص در خدمات‌رسانی افزود: برای کاستی‌ها از مردم عذرخواهی می‌کنیم، اما دولت با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

لولتی خاطرنشان کرد: ارائه گزارش عملکرد به مردم، علاوه بر شفافیت، نشانه قدردانی از خدمات مدیران است و باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

فرماندار میاندورود در پایان تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های امدادی و اجتماعی از نیازهای جدی شهرستان است و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.