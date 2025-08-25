  1. استانها
  2. مازندران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

زیرساخت‌های امداد و اورژانس اجتماعی در میاندرود تقویت شود

زیرساخت‌های امداد و اورژانس اجتماعی در میاندرود تقویت شود

میاندورود- فرماندار میاندورود خواستار تقویت زیرساخت‌های امداد و اورژانس اجتماعی در شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با حضور معاون وزیر کشور، خواستار مساعدت دستگاه‌های مرتبط برای تجهیز امکانات امداد و نجات سواحل و تکمیل ساختمان اورژانس اجتماعی شد.

بابایی لولتی در این نشست با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: این ایام فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره شهدا زنده نگه داشته شود و در مسیر آنان با خدمت صادقانه به مردم گام برداریم.

وی با پذیرش وجود برخی نواقص در خدمات‌رسانی افزود: برای کاستی‌ها از مردم عذرخواهی می‌کنیم، اما دولت با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

لولتی خاطرنشان کرد: ارائه گزارش عملکرد به مردم، علاوه بر شفافیت، نشانه قدردانی از خدمات مدیران است و باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

فرماندار میاندورود در پایان تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های امدادی و اجتماعی از نیازهای جدی شهرستان است و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.

کد خبر 6570245

برچسب‌ها

