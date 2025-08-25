به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی بعد از ظهر دوشنبه در شورای اداری میاندورود گفت: امروز نمیتوان از دولتمردان قدردانی نکرد، چراکه پای کار هستند و تلاش میکنند.
وی با بیان اینکه ناترازی انرژی مسئله امروز و دیروز نیست، اظهار کرد: در این موضوع به دنبال مقصر نیستیم و همه در حال تلاشند تا نواقص برطرف شود.
بابایی کارنامی با اشاره به اینکه شهرستان میاندورود نمونهای از وحدت و انسجام ملی است، افزود: همه مدیران با سلایق مختلف کنار سفره انقلاب نشستهاند و در تلاش برای خدمت هستند. امروز برخی شاخصها در این شهرستان تغییر کرده و پیشرفتهای محسوسی حاصل شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: امروز حتماً از دولت دفاع میکنم. در حالی که اغلب شهرها با تنش آبی روبهرو هستند، اقدامات مدیریتی انجام شده در این دولت توانسته بخشی از مشکلات را مدیریت و از بروز بحرانهای جدی جلوگیری کند.
نظر شما