فرماندار انزلی: حفظ انسجام و وحدت مهم ترین اصل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از پروژه‌های عمرانی بندرانزلی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌های دولت و اقدامات آن به مردم اطلاع رسانی صحیح شود اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۴۴ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۷۵ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: بهره برداری از ۲ پروژه ورزشی مدارس، افتتاح ۵ پروژه توسعه شبکه برق، افتتاح ایستگاه ۲۰ هزار متر مکعبی گاز، بهره برداری از ۷ پروژه آسفالت معابر و احداث مسکن روستایی، افتتاح ۲ پروژه عمران روستایی و ۲ پروژه تعریض خیابان و همچنین بهره برداری همزمان از ۲۲ پروژه عمران شهری و برپایی میز خدمت از جمله برنامه‌های هفته دولت امسال در بندرانزلی است.

فرماندار بندرانزلی در ادامه با اشاره به ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع به عنوان شعار هفته دولت امسال گفت: در یکسال گذشته با وجود فشارهای داخلی و خارجی که به دولت وارد شده بود پروژه‌های عمرانی در کشور متوقف نشد و به بهره برداری رسید.

وی به مدیریت مطلوب رئیس جمهوری و تفویض اختیار از سوی مقام عالی دولت چهاردهم به استانداران در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: برخی‌ها با حمله به دولت می‌خواهند برای خود جایگاهی کسب کنند اما باید گفت مردم بصیر و همیشه در صحنه همواره پاسخ اینگونه افراد را با حضورشان در پای صندوق‌های رأی داده‌اند.

ضیایی اضافه کرد: کسانی که با کج فهمی‌ها بخواهند عملکرد دولت را با هجمه‌هایشان زیر سوال ببرند با پاسخ قاطع مردم مواجه می‌شوند.

فرماندار انزلی تاکید کرد: علی رغم وجود مشکلات متعدد در جامعه اما مردم با بصیرت و روشنگری همواره در کنار مسئولان بوده‌اند و مسئولان نیز باید صادقانه برای مردم کار کنند.

وی ادامه داد: دشمنان این نظام با راه اندازی جنگ ۱۲ روزه به دنبال ترور سرداران سپاه اسلام و دانشمندان هسته‌ای و ایجاد شورش در جامعه بود که به لطف خدا توطئه شوم دشمنان با بصیرت مردم همیشه بیدار نقش بر آب شد.

فرماندار انزلی همچنین بیان کرد: مردم با هر نگاه و سلیقه و دیدگاهی در این دوران جنگ ۱۲ روزه مانند ید واحده بودند و با حفظ وحدت پاسخ کج فهمی‌های کسانی را که به نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت حمله کردند را دادند.