به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان قم پیش از ظهر دوشنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از فعالان ورزشی برگزار شد.
در این مجمع، انتخابات هیئت فوتبال استان قم برگزار شد و سه نامزد شامل قدرتالله باقری، کریم بهرامی و علی پنجهباشی برای تصدی ریاست هیئت ثبتنام کرده بودند که در جریان برگزاری انتخابات، پنجهباشی انصراف داد و رقابت نهایی میان باقری و بهرامی شکل گرفت.
از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه، قدرتالله باقری با کسب ۱۵ رأی به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال قم انتخاب شد.
یک رأی به کریم بهرامی تعلق گرفت و یک رأی نیز سفید به صندوق انداخته شد.
مهدی تاج در این نشست با بیان اینکه فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی کشور به شمار میرود، اظهار کرد: فوتبال تنها یک ورزش نیست، بلکه به عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز پیوند خورده است و همین موضوع مدیریت آن را حساس و پیچیده کرده است و از این رو برنامهریزی دقیق و حمایت جدی برای توسعه آن ضروری است.
وی با اشاره به سابقه و توانمندی قم در فوتسال افزود: طی دو دهه گذشته تیمهای قدرتمندی از قم در فوتسال کشور نقشآفرینی کردهاند و این استان در سطح ملی و بینالمللی جایگاه برجستهای دارد. باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر جایگاه جهانی تیم ملی فوتسال ایران گفت: ایران در ردههای برتر جهان قرار دارد و حفظ این جایگاه یک وظیفه ملی است و استانهایی مانند قم میتوانند با سرمایهگذاری در فوتسال سهم بزرگی در استمرار این موفقیتها داشته باشند.
تاج در ادامه به فوتبال ساحلی اشاره کرد و گفت: همانطور که استان یزد توانست شاکله اصلی تیم ملی فوتبال ساحلی را تشکیل دهد، قم نیز ظرفیت قابل توجهی در این رشته دارد و احداث زمینهای استاندارد فوتبال ساحلی میتواند زمینه تبدیل شدن قم به یکی از قطبهای این رشته در کشور را فراهم کند.
وی همچنین به ضرورت ارتقای زیرساختهای ورزشی قم پرداخت و اظهار کرد: ساختمان هیئت فوتبال قم نیازمند بازسازی و تجهیز است و حتی لازم است ساختمانی استاندارد و جدید احداث شود و فدراسیون نیز برای کمک در تأمین هزینهها اعلام آمادگی کرده است.
رئیس فدراسیون فوتبال وضعیت ورزشگاه یادگار امام قم را مورد توجه قرار داد و گفت: این ورزشگاه از نظر سازهای مناسب است اما چمن آن تخریب شده و نیاز به احیای فوری دارد و انتظار میرود مسئولان استانی در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند تا قم بتواند در سطح لیگهای فوتبال کشور تیمی شاخص و پایدار داشته باشد.
