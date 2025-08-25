  1. استانها
قم می‌تواند به قطب فوتسال و فوتبال ساحلی کشور تبدیل شود

قم- رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به جایگاه ممتاز قم در فوتسال و ظرفیت‌های این استان در فوتبال ساحلی گفت: با توسعه زیرساخت‌ها، قم قادر است به یکی از قطب‌های اصلی فوتبال ایران تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان قم پیش از ظهر دوشنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از فعالان ورزشی برگزار شد.

در این مجمع، انتخابات هیئت فوتبال استان قم برگزار شد و سه نامزد شامل قدرت‌الله باقری، کریم بهرامی و علی پنجه‌باشی برای تصدی ریاست هیئت ثبت‌نام کرده بودند که در جریان برگزاری انتخابات، پنجه‌باشی انصراف داد و رقابت نهایی میان باقری و بهرامی شکل گرفت.

از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه، قدرت‌الله باقری با کسب ۱۵ رأی به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال قم انتخاب شد.

یک رأی به کریم بهرامی تعلق گرفت و یک رأی نیز سفید به صندوق انداخته شد.

مهدی تاج در این نشست با بیان اینکه فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: فوتبال تنها یک ورزش نیست، بلکه به عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز پیوند خورده است و همین موضوع مدیریت آن را حساس و پیچیده کرده است و از این رو برنامه‌ریزی دقیق و حمایت جدی برای توسعه آن ضروری است.

وی با اشاره به سابقه و توانمندی قم در فوتسال افزود: طی دو دهه گذشته تیم‌های قدرتمندی از قم در فوتسال کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و این استان در سطح ملی و بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای دارد. باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر جایگاه جهانی تیم ملی فوتسال ایران گفت: ایران در رده‌های برتر جهان قرار دارد و حفظ این جایگاه یک وظیفه ملی است و استان‌هایی مانند قم می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فوتسال سهم بزرگی در استمرار این موفقیت‌ها داشته باشند.

تاج در ادامه به فوتبال ساحلی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که استان یزد توانست شاکله اصلی تیم ملی فوتبال ساحلی را تشکیل دهد، قم نیز ظرفیت قابل توجهی در این رشته دارد و احداث زمین‌های استاندارد فوتبال ساحلی می‌تواند زمینه تبدیل شدن قم به یکی از قطب‌های این رشته در کشور را فراهم کند.

وی همچنین به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های ورزشی قم پرداخت و اظهار کرد: ساختمان هیئت فوتبال قم نیازمند بازسازی و تجهیز است و حتی لازم است ساختمانی استاندارد و جدید احداث شود و فدراسیون نیز برای کمک در تأمین هزینه‌ها اعلام آمادگی کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال وضعیت ورزشگاه یادگار امام قم را مورد توجه قرار داد و گفت: این ورزشگاه از نظر سازه‌ای مناسب است اما چمن آن تخریب شده و نیاز به احیای فوری دارد و انتظار می‌رود مسئولان استانی در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند تا قم بتواند در سطح لیگ‌های فوتبال کشور تیمی شاخص و پایدار داشته باشد.

