مدال نقره تراپ نوجوانان آسیا برای ایران با مربی قمی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد، شایان فرودی نماینده ایران در رشته تراپ نوجوانان با عملکردی درخشان موفق شد به مرحله نهایی راه پیدا کند و در نهایت بر سکوی دوم آسیا بایستد و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند.

این موفقیت در حالی رقم خورد که علی افسری، مربی قمی تیم ملی اهداف پروازی، هدایت این ورزشکار نوجوان را بر عهده داشت و نقش مهمی در دستیابی به این افتخار ایفا کرد.

مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های مختلف تیراندازی همچنان در کشور قزاقستان ادامه دارد و تیم ملی ایران امیدوار است با حضور ورزشکاران خود در بخش‌های گوناگون، افتخارات بیشتری را برای ورزش کشور رقم بزند.