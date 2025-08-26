  1. استانها
  2. قم
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

مدال نقره تراپ نوجوانان آسیا برای ایران با مربی قمی تیم ملی

مدال نقره تراپ نوجوانان آسیا برای ایران با مربی قمی تیم ملی

قم- ورزشکار نوجوان کشورمان در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در قزاقستان موفق شد با هدایت مربی قمی تیم ملی، مدال نقره بخش تراپ نوجوانان را برای ایران به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار شد، شایان فرودی نماینده ایران در رشته تراپ نوجوانان با عملکردی درخشان موفق شد به مرحله نهایی راه پیدا کند و در نهایت بر سکوی دوم آسیا بایستد و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند.

این موفقیت در حالی رقم خورد که علی افسری، مربی قمی تیم ملی اهداف پروازی، هدایت این ورزشکار نوجوان را بر عهده داشت و نقش مهمی در دستیابی به این افتخار ایفا کرد.

مسابقات قهرمانی آسیا در رشته‌های مختلف تیراندازی همچنان در کشور قزاقستان ادامه دارد و تیم ملی ایران امیدوار است با حضور ورزشکاران خود در بخش‌های گوناگون، افتخارات بیشتری را برای ورزش کشور رقم بزند.

کد خبر 6571647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها