مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی کردستان در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی، فرمانده پیشین انتظامی کردستان در آئین معارفه فرمانده جدید انتظامی استان ضمن مروری بر ۱۲ سال خدمت خود، از همکاری مردم و مسئولان در ایجاد امنیت پایدار قدردانی کرد.

وی در این مراسم که با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از سرداران ارشد فراجا، مسئولان استانی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد، با اشاره به سابقه ۱۲ سال خدمت در این استان گفت: افتخار داشتم که در سه مقطع مختلف در کنار مردم شریف و مهمان‌نواز کردستان خدمت کنم و امنیت پایدار امروز نتیجه همدلی مسئولان، همراهی مردم و تلاش کارکنان خدوم انتظامی است.

وی با یادآوری حضور مقام معظم رهبری در سفر تاریخی سال ۱۳۸۸ به استان کردستان و برکات آن، افزود: مردم این خطه در طول انقلاب اسلامی نشان داده‌اند که همواره پشتیبان نظام و مدافع امنیت کشور هستند و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.

سردار آزادی تأکید کرد: آنچه در این سال‌ها به دست آمده، حاصل تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها، روحانیت، ائمه جمعه، شوراهای تأمین و اداری و نیز تلاش سه مجموعه انتظامی، مرزبانی و یگان ویژه بوده است.

وی گفت: اگر توفیقی حاصل شده، مرهون مجاهدت همکارانم و الطاف الهی بوده و اگر کاستی وجود داشته از بضاعت اندک بنده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مردم، همکاران و مسئولان استان، گفت: بازنشستگی پایان خدمت نیست، بلکه آغاز فصلی تازه است و امیدوارم همچنان در کنار پیشکسوتان این عرصه خدمتگزار نظام و مردم باشم.