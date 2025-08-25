به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد: کردستان استانی شهیدپرور است که دارای شهدای انصار و مهاجر بوده و همگی برای دفاع از میهن اسلامی و امنیت کشور از جان خود گذشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی می‌توان. موجب پیشبرد اهداف شود، افزود: رهنمودهای نماینده ولی فقیه استان عامل حفظ وحدت و همبستگی میان دستگاه‌های دولتی، نظامی و غیرنظامی شده است.

وی افزود: امروز شاهد وحدت نیروهای مسلح و مردم استان کردستان هستیم و نقش نماینده ولی فقیه و روحانیون استان در این مسیرحائز اهمیت است.

سردار الهی بیان کرد: مردم کردستان از مدافعان امنیت کشور در مرزها هستند و نقشه‌های دشمنان را در ایام انقلاب و جنگ نقش برآب کردند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور یادآور شد: سردار علی آزادی فرمانده سابق انتظامی کردستان با مدیریت خوب و مطلوبی که داشتند ۴۱ سال در این مجموعه خدمت کرد.

سردار رضایی از فرمانده سابق انتظامی استان به عنوان الگویی راسخ برای کارکنان در حال خدمت نیروی انتظامی استان نام برد و اضافه کرد: قدرت تعاملی، توانمندی بالا و حضور شبانه روزی سردار "آزادی" در ایام تعطیل و غیر تعطیل موجب شد تا فراجا در این ایام هیچ دغدغه‌ای در حوزه انتظامی کردستان نداشته باشد،

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به انتخاب سردار یحیی الهی به عنوان اینکه فرمانده جدید انتظامی استان کردستان تصریح کرد: ایشان نیز از افسران زبده با کارنامه درخشان هستند که خدمات ارزنده‌ای در لرستان داشتند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: با حضور سردار الهی نهضت مردم داری در استان کردستان ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت کشور گفت: پلیس در میدان‌های مختلف حضوری داشته و کارنامه موفقی از خود برجای گذاشته است.

حجت الاسلام پورذهبی از خدمات سردار آزادی فرمانده سپاه انتظامی استان نیز قدردانی و برای سردار الهی آرزوی موفقیت مرد