به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های صنعتی در آمل با تشریح برنامه‌های اقتصادی استان گفت: اولویت اصلی در سال جاری، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های موجود است.

وی افزود: مشکلات برخی واحدهای تولیدی ناشی از ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی با حمایت‌های بانکی و ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ قابل رفع است.

تولایی همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی ماشین‌آلات فرسوده و حرکت به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت سقف بنگاه‌های اقتصادی برای نصب پنل‌های خورشیدی می‌تواند بخشی از کمبود انرژی را جبران کرده و حتی امکان عرضه مازاد تولید در بورس انرژی را فراهم سازد.

۱۰ واحد صنعتی جدید در مازندران افتتاح شد

علیرضا یوسف‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، از بازگشت ۱۴۲ واحد صنعتی استان به چرخه تولید خبر داد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۹۲ واحد دارای پرونده بانکی تاکنون بیشترین واحدها تعیین تکلیف شده‌اند، گفت: مابقی واحدها یا با مشکلات حقوقی روبرو هستند یا در وضعیت ورشکستگی قرار دارند و منتظر تصمیمات قضائی هستند.

یوسف‌نژاد همچنین از افتتاح ۱۰ واحد صنعتی جدید با سرمایه‌گذاری ۹۱۲ میلیارد تومان در هفته جاری خبر داد و افزود: این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود ۲۵۰ نفر، فرصت‌های شغلی غیرمستقیم بیشتری نیز در منطقه ایجاد خواهند کرد.

وی تأکید کرد که تکمیل پروژه‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان است و زمینه توسعه صنعتی پایدار و اشتغال در مازندران را فراهم خواهد کرد.