سرمایه های میلیاردی در شهرک 50 هکتاری لاریجان خاک می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری بپیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از هفت واحد تولیدی افتتاح شده در شهرک صنعتی لاریجان فقط یک واحد تولیدی به صورت نیمه فعال مشغول به فعالیت است، افزود: شش واحد بهره برداری شده به به علت های نامعلومی از سوی مدیران این واحدها تعطیل شده است.

وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی بهره برداری شده در شهرک صنعتی لاریجان شامل واحد تولیدی کیک و کلوچه، چیپس، ظروف شکستنی، کیف و کفش، ماکارونی، آب معدنی و رنگ بوده است.

بخشدار لاریجان آمل ادامه داد: متاسفانه مدیران واحدهای صنعتی شهرک فقط به دنبال گرفتن وام های میلیونی و میلیاردی بودند که پس از بهره برداری و گرفتن وام های بالا اکنون اثری از آنان در شهرک صنعتی نیست.

نصیری گفت: هریک از این واحدها به طور میانیگن با 400 تا 500 میلیون تومان تسهیلات بانکی بهره برداری شده و پس از تشریفات افتتاح پس از دوره ای چندماهه به بهانه های مختلف تعطیل شده است.

وی اظهار داشت: حدود 70نیروی جوان و بیکار بخش لاریجان که به امید راه اندازی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لاریجان مشغول به کار شدند که اکنون همه آنها به نوعی بیکار شدند.

بخشدار لاریجان آمل با بیان اینکه 10 واحد تولیدی نیمه کاره نیز در شهرک صنعتی لاریجان وجود دارد ادامه داد: واقعا جای تاسف دارد که تاکنون مدیران سازمان صنایع و معادن مازندران که ادعای حمایت از تولید و فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی استان هستند چرا به خودشان فرصت نمی دهند سری به این شهرک تعطیل بزنند.

نصیری به مشکلات ناشی از افت ولتاژ برق در شهرک صنعتی لاریجان اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه شرکت برق منطقه ای مازندران هم به تعهد خود نسبت به تامین برق مورد نیاز در شهرک صنعتی لاریجان عمل نکرده است.

وی یادآورشد: متاسفانه تنها واحد فعال در شهرک صنعتی لاریجان با ژنارتور کار می کند که تامین سوخت نیز برای ژنراتور مشکلات خاص خودش را دارد.

بخشدار لاریجان آمل خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی لاریجان آمل در زمینی به مساحت حدود 50 هکتار بیش از 10سال قبل راه اندازی شد.

نصیری یادآورشد: بخش کوهستانی لاریجان از مناطق بسیار مهم برای سرمایه گذاری است.