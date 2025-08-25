همراهی‌ دستگاه قضایی منشأ تحرک و پویایی استان کرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی در دیدار با اعضای دستگاه قضائی استان کرمان با تقدیر از همراهیها و همدلیهای دستگاه قضائی عنوان کرد: این همدلیها منشأ تحرک و پویایی استان کرمان شده است و آثار خیر و برکات زیادی برای آینده استان میتواند داشته باشد.
وی با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در حمایت و پشتیبانی از دولت و رئیس جمهور، گفت: در شرایط چنین سخت و دشوار، اینگونه حمایت از رئیس جمهور بینظیر بوده و اتمام حجتی برای خیلیهاست.
استاندار کرمان ادامه داد: فرمایشات رهبری همچنین مسیر را برای خیلی از دستگاهها روشن میکند و توقع میرود حمایت از افکار دولت در سطح استان و ملی گسترش پیدا کند.
طالبی، با بیان اینکه عالیترین سطح همکاری در استان کرمان را از طرف همه واحدهای زیرمجموعه دستگاه قضائی شاهد بودهایم افزود: هر انتظاری در حمایت از مسیر توسعه و پیشرفت استان بوده، توسط دستگاه قضا اعمال شده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه دستگاه قضائی، همدلانه و همراه آینده و شریک توسعه استان است گفت: در طول ۹ ماه گذشته، همراهی مطلوبی از دستگاه قضا و در راستای منافع استان، کشور و مردم در حوزه سرمایهگذاری که میتواند استان را متأثر سازد، شاهد بودیم.
وی ابراز داشت: جهتگیریهایی که از قبل حضور در استان را مشخص کرده بودم؛ تا امروز دنبال کردم و معتقدم استان میتواند روی همان جهتگیریها شاخص باشد.
طالبی، بیان کرد: شعار سرمایهگذاری که روز اول اعلام کردم و گفتمان آن را هم دنبال کردیم، باعث شده که اکنون جایگاه اول جذب سرمایهگذاری را داشته باشیم.
وی با اشاره به تحرکهای قابل توجه استان در حوزه طرحهای سرمایهگذاری ملی و گردشگری، دانش بنیان، انرژی خورشیدی و فناوری گفت: هم اکنون در مسیری هستیم که کرمان میتواند به پیشتاز حوزه فناوری و نوآوری، هوش مصنوعی کشور تبدیل و این مسیر میتواند آبادانی و پیشرفت استان کرمان را به همراه آورد.
