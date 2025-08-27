مدیران دستگاه های اجرایی کرمان موظف به ارائه گزارش عملکرد خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن روز کارمند ویژه همکاران استانداری و فرمانداری کرمان گفت: در ۹ ماه گذشته، اتفاقات خوبی در استان کرمان رقم خورد و در بخشهای عمرانی، اقتصادی و موضوعاتی که پیشتر جایگاهی نداشت، فرصت بروز و تحرک ایجاد شد که نتیجه تلاش و همراهی همه کارکنان بوده است.
وی با اشاره به حجم فعالیتهای فراتر از وظایف روزمره در استانداری کرمان افزود: در استانداری کرمان به سراغ موضوعات و مسائلی رفتیم که هیچگاه جزو مأموریتهای روزمره نبوده است که این اقدامات بار سنگینی بر دوش همکاران گذاشت و شایسته است این زحمات بهطور مناسب جبران شود.
طالبی، همچنین درباره موضوع پرداخت حقوق کارکنان گفت: پرداخت حقوق تابع مقررات و ضوابط ملی است و اختیار چندانی در سطح استان وجود ندارد، اما با این حال باید تلاشها برای اصلاح و بهبود این موضوع تداوم یابد.
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجهای استانداری گفت: در خصوص مزایا، پایه بودجه استانداری از سالها قبل بهدرستی بسته نشده بود و بیتوجهیهای گذشته موجب شده امکان اصلاح آن بهصورت یکباره وجود نداشته باشد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی به مسائل رفاهی کارکنان استانداری، از پیشنهاد تشکیل کمیته رفاهی منتخب کارکنان خبر داد و تصریح کرد: قرار نیست پشت درهای بسته برای کارکنان تصمیمگیری شود؛ بلکه باید ساز و کاری فراهم کنیم تا مشارکت حداکثری نیروها در تصمیمگیریهای مرتبط با رفاهیات آنان جلب شود.
استاندار کرمان، با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در حوزه انتصابات گفت: ابلاغ تشریفاتی به هیچ فردی ندادهام و همه مدیران موظف هستند گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.
نظر شما