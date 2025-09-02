به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در نشست بررسی پروژه‌های پیشران اقتصادی استان کرمان، با تأکید بر لزوم تعیین شاخص‌های مناسب برای شناسایی پروژه‌های پیشران، اظهار داشت: پروژه‌های پیشران موتور محرک اقتصاد استان کرمان هستند و می‌توانند نقش مؤثری در رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ایفا کنند.

وی، افزود: اهتمام همه دستگاه‌ها در پیشبرد این پروژه‌ها ضروری است و باید با رصد مستمر و پیگیری مداوم، موانع احتمالی در مسیر اجرای آن‌ها برطرف شود.

سالاری، خاطرنشان کرد: همراهی و هم‌افزایی نهادهای اجرایی در اجرای پروژه‌های پیشران، مسیر توسعه اقتصادی استان کرمان را هموار خواهد کرد.