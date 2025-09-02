  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۱

پروژه‌های پیشران موتور محرک اقتصاد استان کرمان هستند

کرمان- معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: پروژه‌های پیشران موتور محرک اقتصاد استان کرمان هستند و می‌توانند نقش مؤثری در رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در نشست بررسی پروژه‌های پیشران اقتصادی استان کرمان، با تأکید بر لزوم تعیین شاخص‌های مناسب برای شناسایی پروژه‌های پیشران، اظهار داشت: پروژه‌های پیشران موتور محرک اقتصاد استان کرمان هستند و می‌توانند نقش مؤثری در رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ایفا کنند.

وی، افزود: اهتمام همه دستگاه‌ها در پیشبرد این پروژه‌ها ضروری است و باید با رصد مستمر و پیگیری مداوم، موانع احتمالی در مسیر اجرای آن‌ها برطرف شود.

سالاری، خاطرنشان کرد: همراهی و هم‌افزایی نهادهای اجرایی در اجرای پروژه‌های پیشران، مسیر توسعه اقتصادی استان کرمان را هموار خواهد کرد.

