https://mehrnews.com/x38RC2 ۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴ کد خبر 6570557 استانها مرکزی بسته خبری سوم شهریورماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری سوم شهریورماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 19 MB برچسبها بسته خبری استان مرکزی هفته دولت افتتاح طرح های عمرانی
