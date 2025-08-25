اداره ارشاد شمیرانات ۱۶ سال در ساختمان موقت مستقر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی، بعد از ظهر دوشنبه، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران اظهار داشت: شمیرانات به واسطه حضور هنرمندان تراز اول کشور، از ظرفیت‌های بالایی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است، اما متأسفانه هیچ مجتمع فرهنگی هنری فعالی در این شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: مجتمع فرهنگی ساخته‌شده در گذشته به دلیل شرایط نامناسب امکان بهره‌برداری ندارد و در لواسانات نیز تاکنون هیچ فضای مشابهی ایجاد نشده است.

ملکی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان اداری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات تصریح کرد: این اداره از حدود ۱۶ سال پیش تاکنون در ساختمانی موقت مستقر بوده که هر سال قرارداد آن تمدید می‌شود، اما در حال حاضر مالک ساختمان خواستار بازپس‌گیری ملک شده و این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

به گفته وی، فضای فعلی اداره شامل کتابخانه، سالن اجتماعات و بخش اداری است، اما دستگاه‌های نظارتی ایراد گرفته‌اند که بخش اداری نباید در این مکان مستقر باشد و همین مسئله مشکلات را تشدید کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات در پایان از انجام رایزنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرماندار شمیرانات خبر داد و گفت: قول‌های اولیه برای حل این مشکلات داده شده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. امیدواریم با همکاری وزارتخانه و استانداری تهران، زمینی مناسب برای احداث مجتمع فرهنگی هنری جدید در اختیار این شهرستان قرار گیرد.