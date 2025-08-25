پروژه انتقال آب سد دوهزار مشکل اعتباری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های آبرسانی شهرستان تنکابن با اشاره به روند اجرای پروژه انتقال آب سد دوهزار اظهار داشت: تاکنون ۷ کیلومتر لوله‌گذاری با قطر ۱.۲ متر در این پروژه انجام شده و هم‌زمان عملیات احداث مخازن نیز در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه یکی از طرح‌های مهم در حوزه تأمین آب شرب غرب مازندران است و خوشبختانه با توجه به تأمین منابع مالی، هیچ مشکل اعتباری در مسیر اجرای آن وجود ندارد.

حسینی تصریح کرد: با تکمیل این طرح، ضریب اطمینان تأمین آب شرب برای شهرها و روستاهای غرب استان به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و بخش مهمی از دغدغه‌های مردم منطقه در حوزه آب پایدار برطرف خواهد شد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد ادامه داد: غفلت راهبردی در مدیریت منابع آبی طی سال‌های گذشته موجب شد که استان مازندران با چالش‌های جدی در تأمین آب شرب روبه‌رو شود. در حالی که میانگین کشوری استفاده از منابع سطحی برای آب شرب بالای ۵۰ درصد است، در مازندران این رقم کمتر از ۱۵ درصد می‌باشد. اجرای پروژه‌های انتقال آب از منابعی چون سدهای دوهزار و سه‌هزار، گامی اساسی در اصلاح این روند و تأمین پایدار آب سالم برای مردم خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه انتقال آب سد دوهزار به عنوان یک طرح ملی، آینده تأمین آب شرب منطقه را تضمین می‌کند و با تکمیل آن، مردم غرب مازندران از یک منبع مطمئن و پایدار بهره‌مند خواهند شد.