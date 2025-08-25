به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی عصر امروز دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ملوان بندر انزلی در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر، درباره اهمیت این بازی خانگی صحبت کرد. او با اشاره به دیدار قبلی تیمش اظهار کرد: اولین بازی خانگی ما است و با توجه به اتفاقات بازی اول، این دیدار برای ما بسیار مهم و نتیجه آن حساس است. اولویت ما کسب کامل امتیازات خانگی است.

گل‌محمدی در ادامه به آمادگی تیمش اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته از نظر روحی، روانی و فنی تلاش کردیم تا بازیکنان در بهترین شرایط قرار بگیرند. بخش بزرگی از قدرت ما هواداران هستند و حضور پرشورشان می‌تواند روحیه مضاعفی به تیم بدهد. امیدوارم فردا با حمایت آن‌ها بتوانیم از این بازی سخت با موفقیت خارج شویم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان همچنین از فشردگی مسابقات استقبال کرد و آن را فرصتی برای پیشرفت تیم دانست و بیان کرد: فشردگی بازی‌ها هم می‌تواند کیفیت بازیکنان را بالا ببرد و هم محک خوبی برای مربیان است تا تیم خود را بهتر آنالیز کنند. من از این موضوع استقبال می‌کنم.

وی درباره حریف فردا نیز گفت: ملوان در هفته اول یکی از بهترین تیم‌ها از نظر شکل بازی بود و موقعیت‌های زیادی خلق کرد. جا دارد به سرمربی این تیم بابت تیم خوبی که ساخته تبریک بگویم.

گل‌محمدی با تأکید بر تمرکز تیمش بر مسائل فنی از خبرنگاران خواست تنها درباره بازی سوال کنند.

وی تصریح کرد: نمی‌خواهم ذهن بازیکنان و کادر فنی معطوف به مسائل حاشیه‌ای شود. تمام تمرکز ما باید روی بازی فردا باشد.

وی همچنین درباره وضعیت مصدومان تیم توضیح داد: محمدرضا سلیمانی مصدوم است، اما محروقی و بلانکو تا حدودی آماده بازی هستند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به سبک بازی مدنظرش اظهار کرد: دوست دارم تیمم هجومی بازی کند و پاس‌های زیادی بین بازیکنان رد و بدل شود اما رسیدن به این هدف به عواملی مثل امکانات و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد.

او همچنین از هواداران خواست به رغم مشکلات گرما و رفت‌وآمد، در استادیوم حضور یابند و افزود: حتی اگر یک تماشاگر داشته باشیم، برای او با تمام وجود بازی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی فردا در استادیوم فولاد آرنا برگزار خواهد شد.