۲ پروژه درمانی در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آئین اظهار کرد: پانسیون ۶ واحدی پزشکان بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام گناوه با زیربنای ۶۷۰ مترمربع و میزان سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای، اجرا و تکمیل شده است.
ارسلان زارع بیان کرد: این پروژه سال ۱۳۹۹ کلنگزنی شد و امروز مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امروز همچنین ۲ دستگاه دیالیز با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در گناوه به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: تأمین امکانات و تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساختهای درمانی در گناوه یک امر ضروری است.
ارسلان زارع تصریح کرد: تلاش برای ماندگاری پزشکان متخصص و فوق تخصص در شمال استان در دستور کار قرار دارد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
نظر شما