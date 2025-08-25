  1. استانها
  2. بوشهر
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

۲ پروژه درمانی در گناوه افتتاح شد

۲ پروژه درمانی در گناوه افتتاح شد

گناوه- همزمان با دومین روز هفته دولت و با حضور استاندار بوشهر، بهره‌برداری از پانسیون ۶ واحدی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و ۲ دستگاه دیالیز در گناوه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آئین اظهار کرد: پانسیون ۶ واحدی پزشکان بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام گناوه با زیربنای ۶۷۰ مترمربع و میزان سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، اجرا و تکمیل شده است.

ارسلان زارع بیان کرد: این پروژه سال ۱۳۹۹ کلنگ‌زنی شد و امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

۲ پروژه درمانی در گناوه افتتاح شد

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امروز همچنین ۲ دستگاه دیالیز با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در گناوه به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: تأمین امکانات و تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساخت‌های درمانی در گناوه یک امر ضروری است.

ارسلان زارع تصریح کرد: تلاش برای ماندگاری پزشکان متخصص و فوق تخصص در شمال استان در دستور کار قرار دارد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

کد خبر 6570508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها