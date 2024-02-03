به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر شنبه در حاشیه افتتاح کارخانه تولید انواع فندک دستی و آشپزخانه در شهرک صنعتی بندر ریگ گناوه اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر طرح‌ها و پروژه‌های مهمی در حوزه‌های مختلف در شهرستان گناوه افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

احمد محمدی زاده افزود: بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال اعتبار پروژه در دهه مبارک فجر در شهرستان گناوه افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی افزود: یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصادی افتتاحی در شهرستان گناوه، فاز اول کارخانه تولید فندک آشپزخانه و دستی است که امروز در سومین روز دهه فجر افتتاح شد.

وی بیان کرد: این طرح توسط یک سرمایه گذار بخش خصوصی که از جوانان بومی همین منطقه است در شهرک صنعتی بندر ریگ شهرستان گناوه طراحی و اجرا شده است.

استاندار بوشهر گفت: امروز فاز اول این کارخانه افتتاح و فاز دوم این کارخانه نیز ۵۰ درصد پیشرفت کار دارد و سرمایه گذار قول بهره برداری آن را در سال آینده داده است.

وی تصریح کرد: با فرآیند در پیش گرفته شده در سال‌های آینده کشور از واردات فندک به طور کامل بی نیاز خواهد شد.

وی بیان کرد: امروز باعث خرسندی است که با همکاری این سرمایه گذار زمینه اشتغال جوانان فراهم شده است.

وی با تقدیر از همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در اجرای این طرح اقتصادی همکاری و تلاش کردند افزود: امید است که هر روز شاهد واحدهای جدید اقتصادی و کارخانه‌های تولیدی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و امسال نیز سال تولید نامگذاری شده است، باشیم.

این طرح‌ها ۷ طرح افتتاحی و ۲ طرح اجرایی و شامل افتتاح و بهره برداری از مدرسه ۶ کلاسه شهید غلامحسن کرمی در روستای سربست با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال، گازرسانی به سه روستای حاج حجی، بینک و احشام احمد با اعتبار ۳۹ میلیارد ریال، افتتاح پایگاه بهداشتی امام موسی کاظم (ع) با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی پل بزرگ گشویی با اعتبار ۳,۲۰۰ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی راه دسترسی به بیمارستان گناوه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، افتتاح کارخانه تولید انواع فندک دستی و آشپزخانه با ۴,۷۰۰ میلیارد ریال و کارخانه مرغ مادر با ۱,۲۰۰ میلیارد ریال بود که با حضور استاندار و مسئولان استانی در گناوه افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.