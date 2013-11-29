رزمایش بیت المقدس اقتدار و صلابت ایران را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ مرتضی رمضانی عصر جمعه در حاشیه رزمایش گردان های بیت المقدس با اشاره به اهمیت برگزاری این رزمایش اظهار داشت: این رزمایش از قدرت بازدارندگی وجلوه ای خاصی از نظام برخوردار است و اقتداری که از آن نمایان می شود ثمره ای همچون اتحاد، همدلی ،ولایت پذیری ، سازش ناپذیری و در نهایت آمادگی دفاعی بسیجیان را در پی خواهد داشت .



وی افزود : این رزمایش نشان از عملیاتی را در پیش دارد که نقشه های شوم دشمنان را برهم می ریزد.



فرمانده قرارگاه امام هادی(ع)بیان داشت: رزمایش گردان های بیت المقدس خط نشان واقعی ما نسبت به دشمنان این نظام وملت می باشد که اگر بخواهند خطایی انجام داده ویا دست به دیوانگی زده وذره ای تهدید نمایند این قدرت بی مثال بسیج آنان را مضمحل خواهد کرد.



سرهنگ رمضانی با اشاره به قدرت بی مثال بسیج تصریح کرد:قدرت بسیج عقبه تاریخی محکمی دارد که تجربه های گرانقدری از آن به یادگار ماند همانند عقبه اندیشه اسلام ناب ،عقبه مکتب امیر المومنین است.



وی تجربه گرانقدر بسیج را انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس دانست که مقاومت های شگفتی آور کشور مقابل جهان پیروزی های شگفت آوری را به ارمغان آورده و از بهترین مصداق بارز آن عملیات والفجر 8 است.



فرمانده قرار گاه امام هادی با اشاره به حفظ خاک ایران در طی دفاع مقدس خاطرنشان کردخاک ایران در جنگ تحمیلی توسط شهدا حفظ شده واین نشان شناسنامه ملت ماست که ما در برابر تحریم تهدید و ترور شخصیت ها همچنان شهدا ایستاده ایم و از خاکمان دفاع می کنیم.



رمضانی هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای سطح آمادگی رزمی و آشنایی بسیجیان با تاکتیک های مقابله باتهدید سخت ،نیمه سخت ونرم و افزایش اقتدار گردان ها دانست.



وی با اشاره به تهدیدات نرم دشمن گفت: در همین این راستا اقدامات و مسابقات فرهنگی توسط مجموعه های فرهنگی جهت آمادگی هرچه بیشتر بسیجیان در این رزمایش تدارک دیده شد.



فرمانده قرار گاه امام هادی با بیان اینکه این رزمایش به مدت دو روز در روزهای پنجشنبه وجمعه در محل پادگان ولیعصر گهرباران اجرا شد افزود: این رزمایش به صورت اردوگاهی تحت آموزش پدافند غیر عامل امداد و نجات، کوی و برزن، راهپیمایی شبانه، آموزش عملیات تاخیری وضد هلی برن و تیراندازی با سلاح های سبک تمرین کردند.



به گفته رمضانی در روز پایانی این رزمایش اجرای مراسم صبحگاه مشترک توسط بسیجیان ،کنترل اغتشاشات ،مقابله با ناآرامی ها واجرای اصلی دفاع کوی وبرزن صورت گرفت.



حجت الاسلام محمدی لائینی امام جمعه نکا در ادامه مراسم گفت:این رزمایش نشانه استقامت ملت و حضور همه جانبه ملت در مواضعی که شهدا در پیش روی ما نهادند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: با توکل به خدا تهدیدها وتحریم ها به فرصت برایمان تبدیل شده وما باید همچنان گوش به فرامین رهبری دهیم.