خلیفه اصل: تیم بسیار جوانی داریم؛ طبیعی است کم تجربه باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال پیکان اظهار داشت: ابتدا لازم می‌دانم به دوست و همکار خوبم سعید دقیقی بابت تیم بسیار خوبی که وارد مسابقات کرده‌اند تبریک بگویم. امروز شاهد یکی از بهترین بازی‌های لیگ بودیم؛ دیداری تاکتیکی و پر از موقعیت گل. باید از بازیکنانم نیز تشکر کنم که با تمام توان در زمین حاضر شدند و خسته نباشید می‌گویم به آنها. با این حال، از نتیجه به دست آمده رضایت ندارم و ترجیح می‌دادم سه امتیاز را کسب کرده و به هوادارانمان هدیه دهیم. همان‌طور که پیش از بازی نیز تأکید کرده بودم، می‌دانستیم دیدار سختی در انتظارمان است، اما خدا را شکر جوانان ما توانستند عملکرد قابل قبولی ارائه کنند.

وی درباره استفاده از بازیکنان جوان و کم‌تجربه استقلال خوزستان توضیح داد: ما تیمی جوان داریم و بازیکنانی در ترکیب هستند که تنها ۱۹ یا ۲۰ سال سن دارند. طبیعی است که کم‌تجربه باشند اما مطمئنم در آینده به بلوغ بیشتری می‌رسند و می‌توانند کمک بزرگی برای تیم باشند. مسئولیت هر نتیجه‌ای چه پیروزی و چه شکست بر عهده من است. همان‌طور که در گذشته بزرگان فوتبال مانند مرحوم همایون شاهرخی، حسین فرکی و مجید باقری‌ها از من حمایت کردند تا به فوتبال معرفی شوم، من نیز تلاش می‌کنم پشت این جوانان بایستم و استعدادهای جدیدی را به فوتبال ایران معرفی کنم.

سرمربی استقلال خوزستان در خصوص گفتگوی خود با داور چهارم هنگام تعویض بازیکن اظهار داشت: اعتراضی در کار نبود، تنها به دلیل فشار بازی بود که به داور چهارم گفتم تعویض را چند لحظه نگه دارند تا توپ از جریان بازی خارج شود. در مجموع تیم داوری عملکرد بسیار خوبی داشت.

خلیفه‌اصل گفت: تأکید می‌کنم که ما مربیان جوان باید پای بازیکنان جوان خود بایستیم. به مردم خوب و فوتبال‌دوست خوزستان اطمینان می‌دهم که تا زمانی که در استقلال خوزستان حضور دارم، از این جوانان حمایت خواهم کرد. هدف ما پرورش فوتبالیست‌های توانمند برای آینده ورزش کشور است.

وی درباره دیدار آینده استقلال خوزستان مقابل استقلال تهران نیز گفت: برنامه‌ریزی ما این است که پس از ۴۸ ساعت استراحت در اهواز آماده این دیدار شویم. مدیریت باشگاه پیگیر موضوع میزبانی است و امیدوارم شرایطی فراهم شود که بتوانیم در حضور پرشور هواداران، در اهواز میزبان استقلال تهران باشیم. جا دارد از هوادارانی که در این دو هفته پیاپی ما را حمایت کردند، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از استاندار محترم خوزستان و نمایندگان مردم اهواز تشکر می‌کنم و امیدوارم با کمک‌های زودهنگام آنها بخشی از مشکلات تیم حل شود.