دقیقی: استقلال خوزستان بسیار دونده بود؛ باید در شهر قدس میزبانی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: اگر بخواهیم از بُعد فنی بازی را بررسی کنیم، باید بگویم که ما می‌دانستیم با تیمی دونده و دارای تاکتیک خاص روبه‌رو هستیم. از دقیقه یک تلاش کردیم روی نقاط قوت حریف کار کرده و از نقاط ضعفش بهره ببریم. همان‌طور که مشاهده کردید، این تیم در خط حمله با دو بازیکن فشار می‌آورد و در کار دفاعی با هشت بازیکن در دو لاین، در زمین خودی دفاع می‌کرد. این موضوع کار را برای ما دشوار می‌کرد، چرا که به شدت دونده بودند.

دقیقی افزود: همیشه بزرگان فوتبال از سال‌ها پیش توصیه می‌کردند که پس از گل زدن، بیش از همه باید مراقب گل خوردن باشیم. ما نیز بارها این موضوع را با بازیکنان مرور کرده بودیم و وظایف مشخصی دادیم، اما فوتبال همین جذابیت‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری را دارد.

وی ادامه داد: پس از گل خوردن می‌توانستیم گل دوم را بزنیم و موقعیت هم داشتیم؛ به‌ویژه روی شوتی که بازیکن ما با کیفیت زد. در نیمه دوم استقلال خوزستان با پنج مدافع و چهار هافبک جلوی آنها بازی بسته‌تری ارائه داد و سعی کرد از ضدحملات و دوندگی استفاده کند. ما روی ضربات ایستگاهی، کرنر و صحنه‌های پشت محوطه جریمه برنامه داشتیم تا بتوانیم به گل برسیم، اما در نهایت بازی با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

سرمربی پیکان درباره شرایط میزبانی تیمش تصریح کرد: ما در ظاهر میزبان بودیم، اما رنگ و بوی میزبانی را احساس نکردیم. استادیوم شهر قدس نزدیک به ۲۰ سال است که میزبان پیکان بوده، ولی امروز شرایط متفاوتی داشت. از عوامل باشگاه پاس برای همراهی تشکر می‌کنم، اما واقعاً حس میزبانی در این مسابقه وجود نداشت. بسیاری از صحنه‌ها می‌توانست با قضاوت درست مدیریت شود، هرچند شاید مستقیماً تأثیرگذار بر نتیجه نبودند؛ مانند اوت، کرنر یا خطاهای برعکس که در مجموع اجازه فشار لازم را از ما گرفت. حتی در یکی از پرتاب‌ها که بازیکن حریف جلوتر از محل مقرر بازی را آغاز کرد، به داور چهارم و کمک‌داور اعتراض کردم و همان صحنه در ادامه به گل حریف منجر شد.

وی در ادامه تأکید کرد: با همه این شرایط، خدا را شکر می‌کنیم و از هوادارانی که از شهر قدس آمدند و ما را حمایت کردند تشکر ویژه دارم. امیدوارم اگر حق‌مان داده شود و اجحافی صورت نگیرد، در شرایط برابر بتوانیم رقابت کنیم. پیکان، پرسپولیس و استقلال همگی نمایندگان استان تهران هستند. درست است که پرسپولیس و استقلال باشگاه‌های بزرگی محسوب می‌شوند، اما ما نیز در همان لیگ با آنها رقابت می‌کنیم و باید حقوق برابر داشته باشیم. خواهشم این است که سازمان لیگ با مدیریت بهتر، حتی با اختلاف زمانی ۴۸ ساعت در برنامه‌ریزی بازی‌ها، این امکان را فراهم کند که ما هم از فضای میزبانی در استادیوم خود بهره‌مند شویم و حقوق همه تیم‌ها به‌طور یکسان رعایت شود.

سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان در ادامه نشست خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: تیم ما با انرژی و بی‌پروا بازی می‌کند و این مسئله ریشه در توانایی بازیکنان و باور آنها دارد. ما با وجود همه نداشته‌ها و با کمترین بودجه، اما با فعل خواستن و ایجاد ارتباط صحیح توانستیم شرایط خوبی رقم بزنیم. گذشته‌ها زود فراموش می‌شوند، اما باید یادآوری کنم که تیمی مانند شمس‌آذر با بودجه ۳۰ تا ۴۰ میلیاردی توانست فصل را تمام کند و در نهایت پنجم واقعی جدول شد.

او خاطر نشان کرد: قطعاً بازیکنان پیکان نیز از توانایی بالایی برخوردارند و قابلیت تاکتیکی بالایی دارند. نمونه بارز این موضوع تیم خیبر بود که زمانی ما آن را تحویل گرفتیم در رده پانزدهم جدول قرار داشت و در پایان همان فصل می‌توانستیم تا رده هشتم هم صعود کنیم، آن هم با کمترین بودجه. امسال هم با وجود مدیریت بودجه‌ای بسیار پایین‌تر نسبت به تیم‌های متمول، اما با ساختار مناسب در قالب هیئت‌مدیره، مدیرعامل و همراهی بازیکنان شایسته، تلاش می‌کنیم لقمه سختی برای حریفان باشیم.

دقیقی تصریح کرد: خواهشی که دارم این است که نگاه یکسان به همه تیم‌ها وجود داشته باشد. حق میزبانی ما به راحتی نباید گرفته شود. امروز دوشنبه است و ما باید فردا بازی کنیم، یعنی یک دیدار زودتر برگزار شود و در واقع حق از ما گرفته شود. من احترام ویژه‌ای برای هواداران و تماشاگران پرسپولیس قائلم؛ آنها قطعاً تیم بزرگ‌تری هستند، اما ما نیز در لیگ با آنها رقابت می‌کنیم.

او افزود: از شهردار منطقه شهر قدس، شورای شهر و مردم آن منطقه درخواست دارم که به تیم پیکان کمک کنند. ما می‌خواهیم این تیم در شهر قدس شخصیت و قالب پیدا کند تا مردم منطقه از فضای باشگاه بهره‌مند شوند. آنها باید بیشتر از ما پیگیر باشند و نگاه‌شان کوتاه‌مدت نباشد. چرا که وقتی ورزشگاه آزادی آماده شود، شهر قدس برای دیگران انتخاب آخر خواهد بود، اما برای پیکان انتخاب اول و آخر است.

سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان در ادامه نشست خبری خود پس از دیدار با استقلال خوزستان گفت: من به هیچ عنوان در زمان مربیگری از ابزار بی‌احترامی استفاده نمی‌کنم. چه در قبال بازیکنان، چه تماشاگران و چه هواداران، همگی برای من محترم هستند. کنار خط جنب و جوش دارم چون باید تیمم باور کند و از فرصت‌هایی که خداوند متعال در اختیار من و باشگاه قرار داده نهایت استفاده را ببرد. بازیکن نباید دچار استرس شود؛ او باید دنبال پیشرفت باشد و قانع نشود. این همان چیزی است که من از بازیکنانم انتظار دارم و در باشگاه پیکان روی آن کار می‌کنیم.

او درباره کسری طاهری، بازیکن جوان تیمش، اظهار داشت: کسری در جام جهانی جوانان عملکرد درخشانی داشت اما دو سال محو شد. خوشبختانه امروز توانستیم دوباره او را به فوتبال برگردانیم. او ۱۷-۱۸ ساله است و هنوز فرصت زیادی برای معرفی خود دارد. قراردادش بسیار حداقلی است؛ شاید تنها ۱۰ درصد قرارداد یک مهاجم تراز اول فوتبال ایران. در ابتدا آقای ناجی و اعضای کادر فنی اصرار داشتند مهاجم دیگری جذب کنیم، اما من با اصرار حداکثری گفتم این بازیکن توانایی دارد و به او اعتماد کردم. خدا را شکر امروز این اعتماد جواب داد و نشان داد که می‌تواند حتی بهتر هم باشد. البته هنوز جوان است و زود تحت فشار قرار می‌گیرد؛ همانطور که بعد از نزدن گل دوم، کمی استرس گرفت.

سرمربی پیکان افزود: ما بازیکنان جوان دیگری مانند امید فهمی، نجفی و چند بازیکن ۱۸ تا ۲۲ ساله دیگر داریم که قراردادهایشان در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد است. این شش-هفت نفر در کنار بازیکنان باتجربه‌مان ان‌شاءالله می‌توانند خودشان را به فوتبال ایران معرفی کنند. در شرایطی که بازار بازیکن در پست‌های گل‌زن و گلساز بسیار محدود است، امیدوارم این استعدادها بتوانند در آینده به فوتبال کشور کمک کنند.

دقیقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تیمش مهره‌ای دارد که بتواند در مواقع گره‌خوردن بازی مشکل را حل کند، توضیح داد: بازیکنان خلاقی که بتوانند چنین گره‌هایی را باز کنند معمولاً در تیم‌های بزرگ حضور دارند؛ بازیکنانی مانند ترابی یا ستاره‌هایی که در سپاهان و تراکتور می‌بینیم. ما امروز با افشین صادقی، بازیکن ۱۸ ساله‌ای که قرارداد ۲۰۰ میلیونی دارد، توانستیم موقعیت‌سازی کنیم. او به اندازه سن و سال و تجربه‌اش تأثیرگذار بود. بازیکنانی که شما مدنظر دارید معمولاً هزینه‌های سنگینی می‌طلبند، اما باشگاه پیکان به هیچ عنوان چنین شرایط مالی ندارد. با این حال، ما به همین جوانان متکی هستیم و با تلاش جمعی امیدواریم بهترین نتایج را بگیریم.