به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فخریان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به عقد قراردادی با تیم فوتبال پرسپولیس پیوست تا در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر با پیراهن این تیم به میدان برود.

در روزهای اخیر، صحبت‌های زیادی پیرامون قرارداد این بازیکن با باشگاه پرسپولیس مطرح شده و در یکی از برنامه‌های اینترنتی عنوان شد که فخریان قراردادی با باشگاه شمس‌آذر برای لیگ بیست و پنجم نداشته و باشگاه پرسپولیس ۱۵ میلیارد تومان بابت رضایتنامه او به شمس‌آذر پرداخت کرده است. در مقابل، باشگاه شمس‌آذر مدعی شده که از این مبلغ تنها ۴ میلیارد تومان به حساب این باشگاه واریز شده است.

در همین راستا، روز گذشته باشگاه پرسپولیس با انتشار اسناد مربوط به پرداخت مبلغ رضایتنامه این بازیکن، به شایعات اخیر پاسخ داد.

عباس علایی‌مقدم، مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا فخریان برای لیگ بیست و پنجم با این باشگاه قرارداد داشته یا خیر، اظهار داشت: این بازیکن با ما قرارداد داشته و قرارداد او در هیئت فوتبال نیز به ثبت رسیده بود. باشگاه پرسپولیس در اردیبهشت ماه برای صدور رضایتنامه این بازیکن، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان به حساب ما واریز کرده است و تمامی اسناد مربوط به این پرداخت موجود است؛ بنابراین هیچ مورد غیرقانونی صورت نگرفته است.

وی در رابطه با کسر ۳ امتیاز از باشگاه شمس‌آذر به دلیل عدم دریافت مجوز ملی افزود: ما تمامی موارد را مطابق با درخواست فدراسیون فوتبال انجام داده و اسناد آن را به کمیته استیناف ارسال کرده‌ایم و به احتمال بسیار زیاد، ۳ امتیاز به تیم ما بازخواهد گشت.

مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر در پاسخ به این پرسش که آیا نقل و انتقالات تیم به پایان رسیده یا قصد جذب بازیکن آزاد را دارند، گفت: «فعلاً قصد جذب بازیکنی را نداریم، اما در صورتی که سرمربی تیم درخواست کند، با بازیکن مربوطه وارد مذاکره خواهیم شد.