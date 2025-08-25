  1. استانها
  2. تهران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

تجلیل از ۳۰ خانواده شهید در مراسم بزرگداشت شهدای هشتم شهریور

تجلیل از ۳۰ خانواده شهید در مراسم بزرگداشت شهدای هشتم شهریور

ورامین- مسئول ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین گفت: گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر و یادواره شهید اندرزگو با تجلیل از ۳۰ خانواده شهید کارمند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن محمودی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، برنامه‌های گرامیداشت هشتم شهریورماه، سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و بزرگداشت هفته دولت در ورامین را تشریح کرد.

محمودی با اشاره به اهمیت هشتم شهریور به عنوان روز یادبود دو اسطوره بزرگ انقلاب اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرده‌اند و این روز فرصت مناسبی برای معرفی شخصیت این دو شهید والامقام و تبیین جنایات منافقین و استکبار جهانی است.

وی افزود: با توجه به شهادت چهره‌های شاخصی همچون شهیدان اندرزگو، لاجوردی، دستجردی، عراقی و فرزندش حسام، آیت‌الله مدنی و قدوسی در شهریورماه به دست رژیم پهلوی و منافقین، مراسمی برای گرامیداشت این شهدا نیز در این ایام برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئول ستاد برگزاری مراسم، برنامه‌های اصلی شامل برگزاری آئین بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت روز پنجشنبه ششم شهریورماه ساعت ۷ صبح در حرم مطهر شهدای گمنام ورامین است که با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، رؤسای ادارات و نهادها، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و پس از آن، مراسم گلباران مزار شهدا با حضور مسئولان انجام خواهد شد.

محمودی با اشاره به اهمیت شهید اندرزگو، اظهار داشت: به مناسبت بزرگداشت این شهید شاخص انقلاب، یادواره شهدای بخش جوادآباد و شهدای اقتدار روز پنجشنبه ششم شهریورماه در مصلای نماز جمعه جوادآباد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مراسم محوری بخش مرکزی ورامین در روستای ریحان‌آباد همزمان با نماز مغرب و عشاء روز سه‌شنبه چهارم شهریورماه در مسجد النبی (ص) این روستا با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.

محمودی افزود: از دیگر برنامه‌ها می‌توان به برگزاری مراسم در پارک‌های محله‌ای ورامین از جمله پارک شقاقی وند، نصب بنرهای یادبود شهیدان رجایی و باهنر مقابل ادارات، افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های عمرانی و ورزشی با حضور مسئولان، اشاره کرد.

مسئول ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین همچنین از برگزاری جلسات پرسش و پاسخ فرماندار و رؤسای ادارات با مردم در نمازهای جمعه ورامین، جوادآباد و خیرآباد خبر داد.

وی ضمن تأکید بر تجلیل از ۳۰ خانواده شهدای کارمند شهرستان ورامین گفت: این مراسم روز شنبه هشتم شهریورماه در فرهنگسرای رازی برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در ادامه بیان کرد: برنامه‌های دیگری همچون استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای انتشار محتواهای فرهنگی با محوریت شهیدان رجایی و باهنر، برگزاری مسابقات ورزشی، توزیع بسته‌های معیشتی با پیگیری کمیته امداد امام خمینی (ره)، تجلیل از فرزندان شاهد شاغل در دستگاه‌های اجرایی و فضاسازی شهری نیز در دستور کار قرار دارد.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: اهدای ثواب تلاوت قرآن کریم به روح شهیدان رجایی و باهنر در مساجد، حضور رؤسای ادارات در مساجد برای برگزاری جلسات مردمی و حمایت از بانوان کارآفرین از دیگر اقدامات فرهنگی این ایام است.

کد خبر 6570606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها