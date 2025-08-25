تجلیل از ۳۰ خانواده شهید در مراسم بزرگداشت شهدای هشتم شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن محمودی، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، برنامههای گرامیداشت هشتم شهریورماه، سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و بزرگداشت هفته دولت در ورامین را تشریح کرد.
محمودی با اشاره به اهمیت هشتم شهریور به عنوان روز یادبود دو اسطوره بزرگ انقلاب اسلامی، گفت: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر تأکید کردهاند و این روز فرصت مناسبی برای معرفی شخصیت این دو شهید والامقام و تبیین جنایات منافقین و استکبار جهانی است.
وی افزود: با توجه به شهادت چهرههای شاخصی همچون شهیدان اندرزگو، لاجوردی، دستجردی، عراقی و فرزندش حسام، آیتالله مدنی و قدوسی در شهریورماه به دست رژیم پهلوی و منافقین، مراسمی برای گرامیداشت این شهدا نیز در این ایام برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئول ستاد برگزاری مراسم، برنامههای اصلی شامل برگزاری آئین بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت روز پنجشنبه ششم شهریورماه ساعت ۷ صبح در حرم مطهر شهدای گمنام ورامین است که با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، رؤسای ادارات و نهادها، گروههای مردمی و اقشار مختلف مردم برگزار میشود و پس از آن، مراسم گلباران مزار شهدا با حضور مسئولان انجام خواهد شد.
محمودی با اشاره به اهمیت شهید اندرزگو، اظهار داشت: به مناسبت بزرگداشت این شهید شاخص انقلاب، یادواره شهدای بخش جوادآباد و شهدای اقتدار روز پنجشنبه ششم شهریورماه در مصلای نماز جمعه جوادآباد برگزار میشود.
وی ادامه داد: همچنین مراسم محوری بخش مرکزی ورامین در روستای ریحانآباد همزمان با نماز مغرب و عشاء روز سهشنبه چهارم شهریورماه در مسجد النبی (ص) این روستا با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.
محمودی افزود: از دیگر برنامهها میتوان به برگزاری مراسم در پارکهای محلهای ورامین از جمله پارک شقاقی وند، نصب بنرهای یادبود شهیدان رجایی و باهنر مقابل ادارات، افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی و ورزشی با حضور مسئولان، اشاره کرد.
مسئول ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین همچنین از برگزاری جلسات پرسش و پاسخ فرماندار و رؤسای ادارات با مردم در نمازهای جمعه ورامین، جوادآباد و خیرآباد خبر داد.
وی ضمن تأکید بر تجلیل از ۳۰ خانواده شهدای کارمند شهرستان ورامین گفت: این مراسم روز شنبه هشتم شهریورماه در فرهنگسرای رازی برگزار خواهد شد.
مسئول ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در ادامه بیان کرد: برنامههای دیگری همچون استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای انتشار محتواهای فرهنگی با محوریت شهیدان رجایی و باهنر، برگزاری مسابقات ورزشی، توزیع بستههای معیشتی با پیگیری کمیته امداد امام خمینی (ره)، تجلیل از فرزندان شاهد شاغل در دستگاههای اجرایی و فضاسازی شهری نیز در دستور کار قرار دارد.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: اهدای ثواب تلاوت قرآن کریم به روح شهیدان رجایی و باهنر در مساجد، حضور رؤسای ادارات در مساجد برای برگزاری جلسات مردمی و حمایت از بانوان کارآفرین از دیگر اقدامات فرهنگی این ایام است.
