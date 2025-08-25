شکارچیان حیات وحش در دیلم به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تولیده دوشنبه شب در جمع خبرنگاران از برخورد قاطع با شکارچیان متخلف خبر داد و اظهار کرد: با تلاش مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیلم فردی که اقدام به شکار ۱۰ قطعه تیهو در منطقه موسوم به برد خدا در کوهستان بی بی حکیمه شهرستان دیلم کرده بود دستگیر و به مقامات قضائی شهرستان تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیلم افزود: همچنین در ادامه گشت و کنترل حوزه استحفاظی با شکارچیانی که قصد شکار تشی با سگ‌های آموزش دیده در این منطقه را داشتند برخورد شد که این شکارچیان هم قبل از اقدام هر نوع شکاری دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای این متخلفان، افزود: با ارجاع پرونده به مراجع قضائی، اسلحه ساچمه زنی دولول این فرد که دارای مجوز نیز بود، تحویل مقامات قضائی گردید. این متخلف موظف به پرداخت یکصد هیجده میلیون و چهارصد و سی هزار ریال به عنوان خسارت به حیات وحش و محیط زیست جریمه شد.

وی بیان کرد: کوهستان بی بی حکیمه به دلیل دارا بودن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری، به ویژه قوچ و میش، کبک و تیهو از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تحت نظارت و مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر قرار دارد.

وی بیان کرد: این منطقه همواره مورد توجه سودجویان و متخلفان بوده و نیازمند مراقبت و حفاظت جدی است.