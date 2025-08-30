محمدرضا بیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقبال مادران در استان خوب بود و از نظر جذب مادران مشمول طرح بیمه رایگان در جایگاه برتر کشور قرار دارد.

وی بابیان اینکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول این نوع بیمه هستند افزود: به لحاظ کمبود بودجه امکان بیمه همه افراد مشمول وجود ندارد و برمبنای بودجه‌ای که اختصاص داده شده مادران مشمول اولویت بندی و بیمه می‌شوند.

وی افزود: براساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر با پرداخت ۱۰۰ درصدی حق بیمه توسط دولت، عضو صندوق بیمه اجتماعی شده‌اند و از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و انتقال سابقه بهره‌مند می‌شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: شاخص پوشش بیمه‌ای در این استان به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: اکنون ۹۱ هزار و ۹۶۹ نفر عضو صندوق هستند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۵۲۶ نفر زن و ۶۲ هزار و ۴۴۲ نفر مرد هستند.

بیدی ادامه داد: پنج هزار و ۸۷۰ خانوار روستایی و عشایری از این صندوق مستمری دریافت می‌کنند و مجموع پرداختی تیرماه به این خانوارها ۱۲۵ میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که خانوارهای مستمری‌بگیر تاکنون ۲۶۶ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، اما مجموع مستمری دریافتی آنان به سه هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال رسیده است.