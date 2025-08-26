  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۶

توقیف و معدوم‌سازی یک تن فرآورده مرغی غیربهداشتی در بیرجند

بیرجند- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: بیش از یک تن از فرآورده‌های مرغی منجمد به دلیل عدم رعایت الزامات بهداشتی و دمایی در حمل و نقل، در این شهرستان توقیف و معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حمزه‌ئی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، بیان کرد: در جریان نظارت‌های مستمر کارشناسان دامپزشکی، محموله‌ای حاوی هزار و ۵۷۰ کیلوگرم شنیسل مرغ منجمد که با شرایط دمایی نامناسب حمل شده بود، شناسایی و پس از نمونه‌برداری به آزمایشگاه مرجع ارسال کردند.

وی افزود: با تأیید آزمایشگاه مبنی بر آلودگی این محموله، کلیه محصولات مذکور به طور کامل از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند این اقدام را گامی ضروری در راستای صیانت از سلامت مردم عنوان کرد و گفت: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در تمامی مراحل زنجیره تولید، توزیع و عرضه، ضامن حفظ سلامت و کیفیت فرآورده‌های خام دامی است.

