به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حمزهئی صبح سهشنبه در گفت و گو با رسانهها، بیان کرد: در جریان نظارتهای مستمر کارشناسان دامپزشکی، محمولهای حاوی هزار و ۵۷۰ کیلوگرم شنیسل مرغ منجمد که با شرایط دمایی نامناسب حمل شده بود، شناسایی و پس از نمونهبرداری به آزمایشگاه مرجع ارسال کردند.
وی افزود: با تأیید آزمایشگاه مبنی بر آلودگی این محموله، کلیه محصولات مذکور به طور کامل از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.
رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند این اقدام را گامی ضروری در راستای صیانت از سلامت مردم عنوان کرد و گفت: نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در تمامی مراحل زنجیره تولید، توزیع و عرضه، ضامن حفظ سلامت و کیفیت فرآوردههای خام دامی است.
