۱۰ هزار تن کود شیمیایی در استان ایلام توزیع شد

سیامک بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال جاری، مجموعاً ۹ هزار و ۸۷۹ تن انواع کود ازته، پتاسه و فسفاته بین کشاورزان استان توزیع شده که نشان‌دهنده تلاش مستمر برای حمایت از تولید و پایداری کشاورزی در منطقه است.

وی با اشاره به سهم عمده کود ازته افزود: از مجموع این کودها، ۹ هزار و ۲۰۲ تن کود اوره بوده که از پتروشیمی‌های پردیس، مسجدسلیمان و رازی تأمین شده است. این برنامه‌ریزی دقیق، موجب شده تا هیچ نگرانی از بابت کمبود این نهاده حیاتی برای کشاورزان وجود نداشته باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: در کنار کود اوره، ۳۵۰ تن کود پتاسه و بیش از ۳۲۷ تن کود فسفاته نیز بین کشاورزان استان توزیع شده که نقش مهمی در تقویت خاک و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

بیگی تأکید کرد: این حجم توزیع، علاوه بر تقویت تولید و خودکفایی کشاورزی، باعث دلگرمی تولیدکنندگانی است که با تلاش خود، امنیت غذایی را برای مردم تضمین می‌کنند. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با عزمی جدی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و پشتیبانی کامل از کشاورزان را ادامه خواهد داد.